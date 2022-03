Diese hohen Leistungs- und Kraftreserven sorgen im Zusammenspiel mit dem 8-Gang Sport-Automatikgetriebe für zügigen Vortrieb, um es gelinde auszudrücken: Der Viertürer knackt aus dem Stand die 100 km/h Marke bereits nach 3,7 Sekunden. Schluss ist erst bei einer Höchstgeschwindigkeit von 301 km/h. Zum Vergleich: Beim BMW M440i Gran Coupé stehen 4,7 Sekunden auf 100 und ein Top-Speed von elektronisch beschnittenen 250 km/h zu Buche. Auch den regulären M4 packt der Alpina locker. Mit dessen 480 PS schafft er es "nur" in 4,2 Sekunden auf 100 und riegelt ebenso bei 250 ab. In M4 Competition mit seinen 510 Pferden und Allrad, vulgo xDrive, findet dann aber auch der B4 seinen Meister: 3,5 Sekunden braucht der für den Paradespurt. Ab Werk ist aber auch hier bei 250 Ende mit Vortrieb. Dieselben Werte gelten übrigens auch für den M3 Competition xDrive.



Doch zurück zum Alpina: Dessen nur 12 kg pro Stück wiegenden "Alpina Classic" 20-Zoll-Schmiederäder interpretieren das markentypische 20-Speichen-Raddesign neu und sind mit Pirelli PZero Ultra mit ALP-Kennung (also Alpina-eigen) in den Dimensionen 255/35 ZR20 vorne 285/30 ZR20 hinten bezogen. Zusätzliche Aerodynamikkomponenten wie die klassische Alpina-Lippe und zurückhaltende Spoiler sollen dem Gran Coupe zudem ein eigenständiges, ausdrucksstarkes Erscheinungsbild verschaffen. Das Ziel "Die sportlichen Fahreigenschaften verbinden sich in diesem Alpina B4 mit hohem Reisekomfort und einer umfangreichen Ausstattung" wird sodann noch dadurch verstärkt, dass der die vier Endrohre einfassende Heck-Diffusor des Autos auf Wunsch auch gegen einen solchen ausgetauscht werden kann, der sich mit einer Anhänger-Kupplung kombinieren lässt.



Das Schmuckstück steht mit 91.800 Euro auf der deutschen Preisliste des BMW-Veredlers aus Buchloe.