Hyundai Staria gewinnt Red Dot Award | 29.03.2022

"Best of the Best" in der Kategorie Produktdesign

Der Hyundai Staria gewinnt beim internationalen Designwettbewerb Red Dot Award die Auszeichnung "Best of the Best" in der Kategorie Produktdesign 2022. Dieser Titel wird für "bahnbrechendes Design" verliehen und stellt die höchste Anerkennung im Wettbewerb dar.