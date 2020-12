Hyundai Tucson 2021: Video-Test

Hyundai Tucson 2021: Video-Test | 10.12.2020

Der koreanische Tiguan-Killer?

Mutiges Design, deutlich aufgewerteter Innenraum und gemütlicher Charakter. Der neue Tucson zeigt sich im ersten Test als überaus gefährliche Konkurrenz für VW Tiguan und Co. Und auch Hyundai ist sich dessen durchaus bewusst: Nächstes Jahr will man mit ihm in den Top 3 des heiß umkämpften Segment der C-SUV mitmischen.