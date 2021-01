Hyundai Tucson N-Line enthüllt

Hyundai Tucson N-Line enthüllt | 27.01.2021

Der mutige SUV wird sportlich

Bevor Hyundai mit dem "echten" Tucson N seinen ausgewachsenen Sportler im C-SUV-Segment auf die Straße loslässt, macht der neu vorgestellte Tucson N-Line zumindest optisch schon mal einen auf dicke Hose. Unter der Haube stecken aber die selben Motoren wie bisher.

Man kennt das Prinzip schon gut von anderen Herstellern. Egal ob "M-Paket", "AMG-Line" oder "R-Design": konventionellen und somit in der Regel recht handzahmen PKW einen sportlichen Anstrich zu verpassen ist mittlerweile salonfähig geworden. Dementsprechend lässt auch Hyundai sich diesbezüglich schon eine Weile nicht mehr bitten und setzt nun auch dem brandneuen Hyundai Tucson (hier unser Video-Test) als N-Line ein besonders sportliches Gesicht auf.





Änderungen Exterieur & Interieur

Technische Neuheiten und Fakten

Für den bösen Look wurde dabei gründlich Hand angelegt: Der auffällige Grill wurde größer, die Lufteinlässe deutlich markanter, das ganze Auto durch Radkastenläufe etwas breiter, durch neue Seitenschweller und schwarz lackierte Außenspiegel rundherum ein bisserl "böser" und am Heck mittels größerem Dachkantenspoiler, zusätzliche Finnen sowie ein rotes Reflektorband am Diffusor sportlicher. Auffällig sind zudem natürlich die schicken 19-Zöller, die der neuen N-Line vorbehalten bleiben.Auch eine N-Line exklusive Farbe wird eingeführt: das abgebildete Shadow Grey nämlich. zudem gibt es auch noch die schon bekannten Farben Polar White, Engine Red, Sunset Red, Dark Knight, Shimmering Silver und Phantom Black.Innen warten neue, mit Alcantara und Leder bezogene Sportsitze mit roten Kontrastnähten, ein spezielles Lenkrad, ein schwarzer Dachhimmel, Metallapplikationen an Pedalen, Fußstütze und Einstiegsleisten sowie so manches N-Logo.Damit der Tucson als N Line nicht nur sportlicher aussieht, sondern auch so fährt, bekommt er - zumindest optional - ein neues, adaptives Fahrwerk verpasst. Es soll die Roll- und Vertikalbewegungen gleichermaßen reduzieren. Zudem wird im Sport-Modus auch die Lenkung vermeintlich direkter und straffer.Unter der Haube gibt es hingegen nichts Neues zu vermelden. Der Tucson N-Line wird mit vier Motoren zu haben sein, die man so alle auch schon aus dem konventionellen Modell kennt: dem 1.6 T-GDI Plug-In Hybrid (265 PS), dem 1.6 T-GDI (Coll-)Hybrid (230 PS), dem 1.6 T-GDI 48V Mild-Hybrid (150 PS) und dem 1.6 CRDi 48V Mild-Hybrid (136 PS).Der neue TUCSON N Line wird ab Frühjahr 2021 in Österreich erhältlich sein. Die Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Varianten finden im Sommer 2021 ihren Weg nach Österreich.