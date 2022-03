In Erinnerung an Pat Moss

Die Rallyehistorie von Mini ist einigermaßen bekannt. Doch nicht der Monte-Carlo-Sieg von Paddy Hopkirk und Henry Liddon (der erste von drei Siegen bei dieser wichtigen Veranstaltung) war im Jänner 1964 der erste internationale Rallye-Sieg des kleinen Schießers. Nein, Pat Moss und ihre Copilotin Ann Wisdom standen bereits 1962 bei der Internationalen Tulpen-Rallye von der niederländischen Gemeinde Noordwijk bis an die französische Riviera und wieder zurück ganz oben am Stockerl. 60 Jahre später ehrt ein Sondermodell den Sieg der beiden Frauen. Und übrigens: Der 8. März ist der Weltfrauentag!



Etwas mehr als 800 Fahrzeuge erinnern nun an den sportlichen Auftakt der Mini-Karriere und an die Frauenpower hinter dessen Steuer. Erhältlich sind sowohl Drei- als auch Fünftürer mit unkonventionellen Designmerkmalen und stilvollen Details. Lackiert sind sie in Pepper White uni oder Midnight Black metallic, wie unsere Bilder zeigen. Erstmals steht für die Pat Moss Edition eine neue Variante des Multitone-Roofs zur Verfügung: Es fällt durch seinen Farbverlauf von Rot über Silber bis zu Schwarz auf. Je nach Umgebungsbedingungen weichen die Farbmuster minimal ab, was jedes Fahrzeug wie ein Unikat wirken lässt.

"Wir sind einfach eine Rallye gefahren

Der Triumph bei der Tulpen-Rallye wird von einer stilisierten Tulpe verkörpert, dazu kommt ein Pat-Moss-Schriftzug vorn unter den Scheinwerfern und auf den C-Säulen. Auch an den Radnabenabdeckungen kann man eine spezielle Tulpengrafik entdecken. Sogar auf den Streckenverlauf von Noordwijk nach Monte Carlo und zurück wird hingewiesen und mit "born to compete" stellt Mini noch mal klar, wer auf den Pisten dieser Welt das Sagen hat.



Viele weitere Details machen das Sondermodell besonders, etwa der erstmals eingesetzte horizontal ausgerichtete Motorhaubenstreifen in Weiß mit der aufgedruckten Zahlen-Buchstaben-Kombination "737 ABL" in dreidimensionalen Lettern. Es handelt sich um das Kennzeichen des erfolgreichen Mini von Moss. Eine Unterschrift der Rallyefahrerin ist ebenso auf dem Auto zu finden. Moss, Moss, Moss – war da nicht was? Ach ja, Pat ist die jüngere Schwester des berühmten Formel-1-Piloten Stirling Moss und völlig zu unrecht in dessen Schatten. Immerhin gewann sie 1968 auch die Rallye Sestriere in Italien, landete bei zahlreichen weiteren internationalen Wettkämpfen auf dem Siegerpodest und entschied fünfmal die Damenwertung bei der Rallye-Europameisterschaft für sich. Ihre Copilotin Wisdom erinnerte sich später an die sympathische Herangehensweise: „Wir haben uns damals nicht als Pioniere gesehen, wir sind einfach eine Rallye gefahren.“



Die Mini Pat Moss Edition ist als Cooper S (178 PS) und John Cooper Works (231 PS) erhältlich.