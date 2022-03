Wir treffen den Mann, der Hyundai als erstes zu uns ins Land holte, bei einem Presseevent zum Jubiläum in Kärnten (Katschberg).

Wissen Sie, welches das erste Hyundai-Modell war, das in Österreich angeboten wurde? Und wissen Sie vielleicht auch, wann das war?



Alfred Stadler: Genauer gesagt waren es vier Modelle, mit denen Hyundai in Österreich im Jahr 1992 gestartet ist: Hyundai Pony, Hyundai Lantra, Hyundai Sonata und Hyundai S-Coupé. 2022 feiert Hyundai Österreich also seinen 30er – aus diesem Grund schauen wir auf ein paar Meilensteine zurück und werfen gleichzeitig einen Blick in die Zukunft, wie es mit der Erfolgsmarke weitergeht.



1992 – es geht los

Die erste Präsentation in Österreich erfolgt von 19. Bis 23. Februar beim Wiener Autosalon. Ein Jahr zuvor hatte Gründer Ing. Alfred Stadler, heute im Aufsichtsrat bei Denzel, die Verhandlungen mit Korea bei sich zu Hause auf der Terrasse geführt, da es damals noch keinen Firmenstandort gegeben hatte.

Am 15. September 1992 wurde die erste Hyundai Pressekonferenz abgehalten, im World Trade Center in Schwechat, am 17. 9. Startet Hyundai mit 62 Händlern los.



1994 – neue Niederlassung

Hyundai Import investiert 55 Millionen Schilling in ein neues Vertriebsgebäude und lässt sich am Handelskai in Wien nieder.



1997 – der Denzel Konzern ruft

Der nächste wichtige Schritt erfolgt 1997, als Hyundai Import Teil des Denzel Konzerns wird.



2005 – Standortwechsel

Hyundai hat seinen Sitz ab sofort in der Richard Strauss Str. 14 im 23. Wiener Bezirk.



2006 – neuer Chef

Hyundai Import-Gründer Alfred Stadler übergibt das Geschäftsführungszepter an Hansjörg Mayr, Stadler wird Vorstandsvorsitzender der Wolfgang Denzel Auto AG



2007 – ab nach Europa

In diesem Jahr werden Hyundai Modelle erstmals in Europa designt und produziert.



2010 – Nummer eins

Hurra, Hyundai ist zum ersten Mal die größte asiatische Marke in Österreich! außerdem wird erstmals für den neuen i30 und den ix35 die Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung eingeführt



2011 – es wird modern

Ab sofort lautet die Ausrichtung nicht mehr nur „preiswert“, sondern „Modern Premium“, auch auf Qualität, Innovation und Design wird vermehrt Wert gelegt. Die neue Philosophie lautet „New Thinking, New Possibilities“.



2012 – Modellfeuerwerk und es hat click gemacht

20 jähriges Jubiläum! Dafür regnet’s neue Modelle: 2. Generation i30, i40 Limousine und Kombi, 3. Generation Santa Fe, Facelift i20, Genesis Coupé und der Veloster Turbo.

Und wieder einmal eine Innovation: der i10 Click ist das erste Modell in Österreich, das man online kaufen kann.



2013 – Nummer zwei

Nein, das ist kein Abstieg, sondern: Hyundai ist zum ersten Mal zweitgrößte Marke (hinter VW) auf dem gesamten österreichischen Markt ¬– mit 6,61 % Marktanteil!

Kein Wunder, immerhin übernimmt Peter Schreyer nun endgültig das Design für die Hyundai Motor Group.



2014 – Wasserstoff Marsch

Hyundai ist Pionier in Sachen alternative Antriebe und bringt das erste Wasserstoff-Fahrzeug, der ix35 FuelCell, in seine Modellpalette auf. Auch personell tut sich wieder einiges: Roland Punzengruber übernimmt ab sofort die Geschäftsführung.