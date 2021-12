Lexus bringt H2-Gatschhupfer-Concept

Alles Gatsch bei Lexus? Naja, seinem Luxus-Anspruch bleibt der Toyota-Ableger natürlich treu: Der Offroad-Buggy ROV Concept ist als luxuriöses Lifestyle-Mobil abseits befestigter Straßen konzipiert. Und wofür steht dieses ROV jetzt? "Recreational Off-Highway Vehicle", also eh das, was wir gerade beschrieben haben. Eine große Besonderheit hat das kuriose Gefährt allerdings: Es wird mit Wasserstoff betrieben!



Lässt da der Toyota Mirai grüßen? Nein, nicht wirklich, denn während die große Limousine auf eine Brennstoffzelle setzt, um Wasserstoff in Elektro-Power umzuwandeln – der Mirai fährt ja im Endeffekt wie ein Elektroauto –, wird bei Lexus der Treibstoff direkt verbrannt. Für das kleine ROV Concept reicht ein 1,0-Liter-Wasserstoffmotor mit Direkteinspritzung. Lexus spricht von "nahezu emissionsfrei" und von "eindrucksvollem Klang", da durch die hohe Verbrennungsgeschwindigkeit von Wasserstoff eine kraftvolle Leistungsentfaltung möglich wird.

Auf den ersten Blick ist der Lexus ein Buggy, wie man ihn sich vorstellt: Kompakte Abmessungen (3.120 x 1.725 x 1.800 mm L/B/H) treffen auf robuste Geländereifen, eine offene Aufhängung und einen vertrauenswürdigen Schutzkäfig. Schlammige Pisten sollen seine Spielwiese sein – "Hupf in Gatsch!" sagt der gestandene Wiener dazu.



Die Premiumerwartungen werden vor allem vom Design erfüllt: In den Front- und Heckleuchten findet man das markentypische L-Motiv, die Kotflügel sollen so gestaltet sein, dass die Passagiere von Steinchen und Schlamm verschont bleiben. Am Heck findet man einen breitgezogenen Lexus-Schriftzug. Das Lenkrad mit den Schaltpaddles könnte auch aus einem sportlichen Pkw-Modell der Marke stammen, dazu kommen Carbon-Look-Elemente und ein einfaches Display für wesentliche Infos. Ganz nach der immer wieder betonten Lexus-Handwerkskunst weist auch das Konzeptfahrzeug eine in diesem Segment ungewohnt gute Verarbeitungsqualität auf. Ah ja: Wer Angst hat, durchgeschüttelt zu werden – spezielle Federelemente verwöhnen die Passagiere auf den Kunstledersitzen beim heißen Ritt.



Zum Schluss noch die Beschreibung des ROV Concept von Spiros Fotinos, Europa-Chef von Lexus: "Das Konzeptfahrzeug verbindet unseren Wunsch, Lifestyle-orientierte Produkte zu entwickeln und gleichzeitig unsere innovativen Technologien dafür zu nutzen, einen Schritt weiter in Richtung CO2-Neutralität zu gehen."