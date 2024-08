Wer an MG denkt, denkt entweder an Oldtimer-Klassiker aus der britischen Autoschmiede mit schlichten Namen wie MGA, MGF und dergleichen oder aber an moderne E-Autos mit Namen wie ZS EV, MG4 oder Marvel R. Die wenigsten denken bei MG heutzutage an Hybrid-Autos. Dabei kam der HS bereits vor gut sechs Jahren als Hybrid auf den Markt. So auch MGs neuester Streich für kompakte Hybride. Der MG3 Hybrid+ nimmt in der Kategorie unter 25.000 Euro den Kampf mit klingenden Namen aus Frankreich oder Japan auf. Und das durchaus erfolgreich – aber auch mit Schwächen.



Sparsame Wien-Klagenfurt-Fahrt



Positiv aufgefallen bei der zweiwöchigen Testfahrt ist nicht nur das kompakte Design des Fahrzeugs, welches gerade in der Stadt bei der Parkplatzsuche seine Stärken ausspielen kann. Auch der Verbrauch hat uns im besten Sinn überrascht. Denn gefahren sind wir den MG3 auf der Strecke Wien-Klagenfurt und wieder zurück mit rund 5 Litern durchschnittlichem Verbrauch auf 100 Kilometer. Damit gehört der MG3 definitiv zu den sparsameren Fahrzeugen seiner Klasse. In der Stadt spielt er dann zusätzlich seine Stärken aus. Der E-Motor des Hybriden übernimmt die größten Anstrengungen und drückt entsprechend auch den Verbrauch. Im Vergleich zum vollelektrischen großen Bruder MG4 jedoch zeigt der MG3 in Sachen Fahrwerk, Ausstattung und grundsätzlichem Gefühl im Auto einige Unterschiede.

Fahren hui, Software…



Das Fahrgefühl im MG3 ist solide. Das Fahrwerk scheint gut abgestimmt zu sein, holprige Strecken steckt der kleine Hybrid gekonnt weg. Etwas weicher sogar als es der MG4 schafft. Ausbaufähig ist sicher die Performance in Sachen Beschleunigung. Hier einen Vergleich zum elektrischen MG4 zu ziehen wäre unfair. Aber ein französischer Kollege in ähnlicher Preiskategorie macht hier ein deutlich besseres Bild. Denn der MG3 dreht beim Beschleunigen sehr hoch. Gefühlt schon fast zu hoch, was in einem lauten und unangenehmen Geräusch aus dem Motorraum gipfelt – ein bisschen so, als ob man vergessen hätte zu schalten. Was beim Automatik-Getriebe des MG3 ja das Auto übernehmen muss. Muss, denn es gibt auch keine Möglichkeit hier manuell einzugreifen, einen „Schubser“ in die richtige Richtung zu geben.



Wo der MG3 definitiv Aufholbedarf hat, und das ist durchaus als positiv für den kompakten Hybrid zu bewerten, ist die Software. Denn die lässt sich bekanntlich deutlich einfacher verbessern als ein Hardware-Problem. Tempolimits erkennt der MG3 nur 50 Prozent der Zeit richtig. So passiert es dann schon mal, dass man auf der Schnellstraße bei Tempo 100 plötzlich einen rot-weißen Ring mit einer schwarzen 30 angezeigt bekommt. Apropos Tempomat: Der adaptive Abstandstempomat funktioniert grundsätzlich gut. Aber nicht zu 100 Prozent zuverlässig, da vorausfahrende Fahrzeuge manchmal nur sehr spät erkannt wurden. Wiederum bremste der MG3 manchmal drastisch ab, obwohl kein Fahrzeug in Sichtweite war.



Auch der Spurhalteassistent hatte so seine liebe Mühe mit Linienführung gerade bei Baustellen. Aber zugegeben, da haben fast alle Fahrzeuge am Markt die gleichen Probleme. Ebenfalls schwierig war die Situation rund um das Entertainment-System. Carplay und Android Auto funktionieren nur via Kabel, was der Verbindung grundsätzlich guttut. Allerdings hatte der MG3 immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen, was in eingefrorenen Bildschirmen gipfelte. Ärgerlich ist, dass es MG besser kann. Denn die Software des MG4 ist hier deutlich ausgereifter, wenngleich auch hier Mankos bestehen, die aber auch andere Hersteller noch nicht wirklich in den Griff bekommen haben.

Eine Überlegung wert



Ja, die Software hat ihre Macken. Wie bei vielen anderen Fahrzeugen anderer Hersteller auch. Was man in Zeiten wie diesen so gut wie noch nie zuvor sieht, ist, dass Fahrzeugbauer keine Softwareentwickler sind. Hier hat nicht nur der MG großen Nachholbedarf. Wenn man einen moderaten Bleifuß hat, dann wird man sich auch an der hochtourigen Klangkulisse des MG3 nicht stören. Am Ende muss man selbst entscheiden, ob schwächelnde Software ein K.O.-Kriterium ist. Fahrerisch konnte der MG3 Hybrid+ überzeugen und ist wahrscheinlich gerade für Fahrer, die viel in der Stadt unterwegs sind ein Überlegung wert.