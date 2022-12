Mazda CX-5: Überarbeitungen für 2023

In Sachen Verbrauch soll der Mazda CX-5 dank nun für alle Motoren serienmäßigem Mazda M Hybrid-Systems und Zylinderabschaltung so effizient sein, wie noch nie. Konkret rechnen die Japaner vor, dass der kombinierte WLTP-Verbrauch des Bestseller-SUVs mit Benzinmotoren um bis zu 0,6 Liter je 100 Kilometer, die CO2-Emissionen um bis zu 13 g/km verringert werden konnte. Im Detail liegt der kombinierte WLTP-Durchschnittsverbrauch des 165-PS-Benziners mit Schaltgetriebe bei 6,5 l/100 km (CO2-Emissionen 146 g/km.) Der Verbrauch des 194-PS-Automatik-Benziners liegt bei durchschnittlich 7,2 l/100 km (CO2-Emissionen 163 g/ km).



Zusätzlich zu den Benzinern wird aber freilich auch noch ein Selbstzünder angeboten. Konkret ein 2,2 Liter Biturbo-Diesel mit vier Zylindern, feil geboten in zwei Leistungsstufen: als Skyactiv-D 150 mit 150 PS (Kraftstoffverbrauch 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen 147 g/km) sowie als Skyactiv-D 184 mit 184 PS (Kraftstofferbrauch 6,1 l/100 km, CO2: 160 g/km). Je nach Motor und Ausstattung sind die Motoren sodann mit Allrad oder Vorderradantrieb, sowie einer manuellen oder automatischen Sechsgangschaltung kombinierbar.



Neben den Motoren wurde auch die Angebotstruktur überarbeitet, wobei es sich hierbei vor allem um neue Nomenklaturen handelt. Hier Mazda Österreichs Ausführungen dazu im O-Ton:

Den Einstieg markiert die Basisversion namens Prime-Line. Zum Startpreis ab 29.090 Euro beinhaltet diese Ausstattungsvariante LED-Scheinwerfer, eine Klimaanlage, einen Tempomaten, einen City-Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung, einen Spurwechselassistenten, das MZD-Connect Infotainment System mit 6 Lautsprechern und 8-Zoll-Farbdisplay sowie eine Auspark- und Berganfahrhilfe. Die nächsthöhere Ausstattungsvariante Centre-Line – ab 34.190 Euro erhältlich – beinhaltet 17-Zoll-Alufelgen, eine Zweizonen-Klimaautomatik, abgedunkelte Scheiben, eine Mittelarmlehne hinten inklusive Getränkehaltern, sowie einen Spurhalte- und Fernlichtassistenten.



Mit der Advantage-Ausstattung ab 38.590 Euro gibt es unter anderem 19-Zoll-Alufelgen, eine elektrische Heckklappe, ein schlüsselloses Zugangssystem, einen 360-Grad-Umgebungsmonitor, beheizbare Vordersitze und Lederlenkrad, Einparksensoren vorne und hinten, eine Rückfahrkamera, ein 10,25-Zoll großes Farbdisplay, eine induktive Ladestation sowie Android Auto und Wireless Apple CarPlay.



Exclusive-Line heißt die nächsthöhere Variante, die zusätzlich über adaptive LED-Matrix-Scheinwerfer, ein Bose-Soundsystem mit 10 Lautsprechern, einen adaptiven Tempomaten sowie einen Staufolgeassistenten mit Lenkunterstützung verfügt. Preislich startet die Exclusive-Line Ausstattung bei 39.390 Euro.



Farbige Akzente in Limonengrün und Silber setzt der Mazda CX-5 2023 mit der Ausstattungsversion Newground ab 39.690 Euro. Zusätzlich verfügt der CX-5 mit dieser Ausstattung über einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz und ein adaptives Kurvenlicht.



Mit der Ausstattungsvariante Homura sind die Farbakzente in Rot und Schwarz gehalten, der Preis für diese Version startet bei 41.390 Euro. Und mit der Topausstattung namens Takumi ab 50.990 Euro, die exklusiv für den G194-Benziner und den D184-Diesel, jeweils mit Allrad und Automatik vorbehalten ist, sind zusätzlich braune Ledersitze mit Klimatisierungsfunktion für Fahrer und Beifahrer sowie eine Sitzmemoryfunktion für den Fahrersitz, beheizbare Rücksitze, ein elektrisches Schiebedach und Dekorelemente in Chrom mit an Bord.



Mit zusätzlichen Optionspaketen, erhältlich für die Ausstattungsvarianten Centre-Line, Exclusive-Line und Homura, lässt sich der Mazda CX-5 2023 außerdem mit noch mehr Komfort- und Assistenzfeatures individualisieren.



Mehr Auswahl gibt es ab 2023 auch bei der Farbpalette: denn die mit dem neuen Mazda CX-60 eingeführte Sonderlackierung Rhodium White ist nun auch für den Mazda CX-5 erhältlich.



Bestellbar ist die neue Modellversion des Mazda CX-5 ab sofort. Der Marktstart erfolgt im Frühjahr 2023. Die Preise starten bei 29.090 Euro.