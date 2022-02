Mehr Ausstattung für den 2022er Mazda MX-5

Über Mazdas allgemeine Verbesserungen für den MX-5 im Modelljahr 2022 haben wir bereits im Dezember des Vorjahres berichtet. Die spannendste Ergänzung ist hier wohl die Kinemativ Posture Control (KPC), die durch gezieltes Abbremsen des kurveninneren, hinteren Rades für reduzierte Seitenneigung und eine verbesserte Fahrstabilität sorgen soll. Dieses gehört ab sofort zur Serienmitgift des Roadsters - egal ob mit Stoffmütze oder Blechkapperl.



Beim Design hingegen tat sich nichts. Zumindest nicht bei Blech und Plastik. Es kamen neue Farben hinzu. Außen die frische Platinum Quartz Metallic Lackierung, innen ein neuer Terrakotta-Ton für die feinen Sportsitze sowie ein burgunderrotes Stoffdach.



In Sachen Ausstattungslinien hat man in Österreich nun die Wahl zwischen fünf Varianten: Challenge, Revolution und Revolution Top kennen Eingeweihte bereits. Neu sind nun die beiden Trims Modern und Vintage.



O-Ton Mazda dazu:

Die neue Ausstattungsvariante Modern basiert auf der umfangreich ausgestatteten Revolution-Version und verfügt über adaptive LED-Matrixscheinwerfer, ein Bose Soundsystem mit neun Lautsprechern, ein integriertes Navi, eine Klimaautomatik, eine Sitzheizung, einen Spurhalte- und Spurwechselassistenten, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Verkehrszeichen- und Müdigkeitserkennung, einen City-Notbremsassistenten sowie eine Rückfahrkamera. Optisches Merkmal der Modern-Ausstattung sind weiße Sitze aus Nappa-Leder sowie das burgunderrote Stoffdach. Erhältlich ist diese Ausstattungsvariante ausschließlich für den Soft Top mit 132 PS.



Vintage heißt die zweite neue Ausstattung, die exklusiv für den MX-5 RF mit 184 PS erhältlich ist. Zusätzlich zur Revolution-Ausstattung verfügt dieses Modell über Nappa-Ledersitze im Farbton Terracotta, 17-Zoll-Alufelgen in Silber und ein LSD Sperrdifferential.



Die Preise starten bei 29.990 Euro für den MX-5 Soft Top und 36.790 Euro für den MX-5 Retractable Fastback (RF).