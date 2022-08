Über die Praktikabilität der Kastenwagen in ihren Zivilvarianten braucht man kein Wort zu verlieren: Wer mit Buggy, Laufrad und Kindersitz verreist, lernt die angenehme Höhe und überhaupt viel umbauten Raum schnell schätzen. Mehr Diskussionsbedarf löst schon das Außendesign der Hochdachkombisaus, daran ändert auch der Citan nichts, trotz recht gefälliger Frontpartie mit schicken LEDs.

Nicht so viel fernsehen, Kinder!

Dieser nicht überraschende, aber doch etwas "unterwältigende" Eindruck setzt sich zunächst auch im Inneren fort: Wer mercedes-typische großzügige Bildschirmlandschaften erwartet, wird vom Familienlaster enttäuscht. Zwar ist das MBUX-System samt der gut funktionierenden Sprachsteuerung erhältlich, aber das große Kino-Erlebnis ist im Citan nicht zu haben. Allerdings sind maximierte Monitorflächen vermutlich auch nicht das, was die Zielgruppe erwartet, ebenso wenig wie überragend spritzige Motorisierung, knackig-sportliche Handschaltung oder agil-nervöses Fahrwerk.

Mehr als anderswo bestimmt in der Fahrzeugkategorie die Form auch die Funktion, will heißen: Schaut groß aus, ist auch groß und bietet entsprechend Platz. Und dieser ist leicht zugänglich, dank (manueller) Schiebetüren seitlich auch in engen Parklücken. Die Doppeltüren hinten schonen Papas und Mamas Rücken, auch die niedrige Ladekante erfreut ergonomisch. Die Sitze sind nicht super-comfy, machen aber den Eindruck, als ließen sie sich problemlos mit viel Wasser von all den Dingen säubern, welche der Nachwuchs auf der großen Fahrt halt eben fallen lässt. An Ablagen ist kein Mangel, die Materialien wirken hochwertig (Lenkrad) bis "na ja" (Türverkleidungen, Mittelkonsole). Ein bisschen kommt in einigen Belangen das Nutzfahrzeug durch, aber im Gegenzug spielt der Citan seine Stärken als voll langstreckentaugliches Papaund Mamamobil beim Verreisen mit Zimmer, Kuchl, Kabinett locker aus und stellt dabei das Gros der trendigen SUV-Konkurrenz in den Schatten.