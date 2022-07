Mercedes präsentiert den "Tourguide"

In den Baureihen EQS, EQE, C Klasse, S Klasse, AMG SL, dem neuen GLC sowie dem neuen EQS SUV, steht der Audio-Reiseführer "Tourguide" zur Verfügung. Auf den Sprachbefehl "Hey Mercedes, starte Tourguide" liest das Infotainmentsystem (vulgo MBUX für "Mercedes Benz User Experience) umfangreiche Informationen über Sehenswürdigkeiten entlang der Fahrtroute vor. Der neue Audio-Reiseführer ist zunächst exklusiv in Deutschland nutzbar, weitere Länder sollen aber folgen, versprechen die Stuttgarter. Prinzipiell durchaus verständlich, dass man hier nicht gleich mehr bieten kann. Immerhin reagiert es allein in Deutschland auf insgesamt rund 3.400 touristischen Unterrichtungstafeln entlang der Autobahnen.



Taucht das erste Schild am Straßenrand auf, beginnt die automatische Sprachansage. Macht der Fahrer eine Pause oder verlässt er die Autobahn, schaltet sich der Service nach 90 Minuten automatisch ab. Der Fahrer kann den Dienst aber auch jederzeit deaktivieren, wiederum per Sprachbefehl oder Touch. Praktisches Detail: Möchte man sich die aktuell durch das System behandelte Sehenswürdigkeit ansehen, kann man sich auf simplen Knopfdruck dorthin führen lassen.