Mini mit drei neuen Editionsmodellen

Premiere bei Mini: Zum ersten Mal schickt der Hersteller alle aktuellen Modelle gleichzeitig als Sonderedition zu den Händlern. So rollen ab März 2022 3-Türer, 5-Türer und Cabrio als Resolute Edition auf die Straße. "Diese ist auch für den Mini Cooper SE erhältlich", so die BMW-Tochter.

Die exklusiven Design- und Ausstattungsumfänge der Resolute Edition würden "die ursprüngliche Charakteristik der Kleinwagen-Modelle von Mini" aufgreifen und sie "mit ebenso hochwertigen wie modernen Akzenten kombinieren", so die Beschreibung.



Konkret wurde auf jedwede Chromelemente verzichtet, die Rebel Green-Lackierung (ehemals exklusiv für den JCW) aufgesprüht und mit Pepper White für Dach und Spiegel kombiniert. Dazu kommen diverse Highlights in Bronze und Hochglanz-Schwarz. Zudem werden eigene Folierungen samt Schriftzug aufgebracht und eigene Felgen - ebenfalls Schwarz - aufgezogen. Auch innen wird auf eine eigene Farbkombi mit neuen Oberflächen-Verkleidungen und Sitz-Farben gesetzt.



Parallel dazu werden der Mini Clubman in der Untold Edition und der Countryman in der Untamed Edition angeboten.



Die Preise für alle diese neuen Versionen werden erst später bekannt gegeben.