Mobilitätstage für Menschen ab 60

Unter dem Motto "drei Stunden wertvolle Tipps und Infos" werden ab Jänner 2023 die "Mobilitätstage für Menschen 60+" des ÖAMTC abgehalten. Denn: Der ÖAMTC hat sich zum Ziel gesetzt, die individuelle Mobilität älterer Menschen möglichst lange aufrechtzuerhalten.



Man versteht die Kurse als kompetenzfördernde Maßnahme, wie auch die Veranstaltungsreihe "Mobil sein – Mobil bleiben", die in den Fahrtechnik Zentren des Clubs abgehalten wird, eine ist.



Einfach mal wieder up-to-date sein

Bei den Mobilitätstagen geht es um ein theoretisches Programm, bei dem etwa Infos rund um die neueste Fahrzeug- und Sicherheitstechnik vermittelt werden. Die Enwtwicklung im Automobilbereich geht schließlich munter weiter, auch wenn die eigene Führerscheinprüfung schon ein Zeiterl her ist. Dazu kommt eine anonyme – nicht vor der Behörde gültige – Überprüfung der Reaktionsfähigkeit sowie die neuesten rechtlichen Experten-Tipps zur Straßenverkehrsordnung. Ein weiterer Programmpunkt ist die richtige Sitzposition – denn auch hier schleichen sich Fehler ein. Vor allem: Wer korrekt im Auto sitzt, kann schneller und besser reagieren.



Als Kostenbeitrag führt der ÖAMTC unter Mobilitätstage 40 Euro an. Anmeldungen können direkt bei den angeführten Stützpunkten oder telefonisch unter +43 (0)1 71199 21679 bzw. unter mobilsein@oeamtc.at durchgeführt werden.



Die Termine:



Mittwoch, 25. Januar 2023

ÖAMTC 1220 Wien Franz Fellner Gasse 13:00 bis 16:00 Uhr



Donnerstag, 26. Januar 2023

ÖAMTC 1220 Wien Franz Fellner Gasse 9:00 bis 12:00 Uhr



Donnerstag, 26. Januar 2023

ÖAMTC 1220 Wien Franz Fellner Gasse 13:00 bis 16:00 Uhr



Dienstag, 31. Januar 2023

ÖAMTC-Zentrale, 1030 Wien Baumgasse 9:00 bis 12:00 Uhr



Dienstag, 31. Januar 2023

ÖAMTC-Zentrale, 1030 Wien Baumgasse 13:00 bis 16:00 Uhr



Mittwoch, 1. Februar 2023

ÖAMTC 1200 Wien, Pasettistrasse 13:00 bis 16:00 Uhr



Donnerstag, 2. Februar 2023

ÖAMTC 1200 Wien, Pasettistrasse 9:00 bis 12:00 Uhr



Donnerstag, 2. Februar 2023

ÖAMTC 1200 Wien, Pasettistrasse 13:00 bis 16:00 Uhr



Donnerstag, 9. Februar 2023

ÖAMTC-Schwechat; 9:00 bis 12:00 Uhr



Donnerstag, 9. Februar 2023

ÖAMTC-Schwechat, 13:00 bis 16:00 Uhr



Mittwoch, 15. Februar 2023

ÖAMTC-Krems, 13:00 bis 16:00 Uhr



Donnerstag, 16. Februar 2023

ÖAMTC-Krems, 9:00 bis 12:00 Uhr



Donnerstag, 16. Februar 2023

ÖAMTC-Krems, 13:00 bis 16:00 Uhr



Dienstag, 21. Februar 2023

ÖAMTC-Amstetten, 9:00 bis 12:00 Uhr



Dienstag, 21. Februar 2023

ÖAMTC-Amstetten, 13:00 bis 16:00 Uhr



Mittwoch, 22. Februar 2023

ÖAMTC-Eisenstadt, 13:00 bis 16:00 Uhr



Donnerstag, 23. Februar 2023

ÖAMTC-Eisenstadt, 9:00 bis 12:00 Uhr



Donnerstag, 23. Februar 2023

ÖAMTC-Eisenstadt, 13:00 bis 16:00 Uhr



Dienstag, 28. Februar 2023

ÖAMTC-St. Pölten, 13:00 bis 16:00 Uhr



Mittwoch, 1. März 2023

ÖAMTC-St. Pölten, 9:00 bis 12:00 Uhr



Mittwoch, 1. März 2023

ÖAMTC-St. Pölten, 13:00 bis 16:00 Uhr