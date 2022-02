Autos mit drei Rädern und einem Morgan-Logo sind an sich nichts Ungewöhnliches ... so "gewöhnlich" ein Dreirad mit Motor heutzutage eben sein kann. Dennoch ist der Super 3 im Vergleich zum altehrwürdigen 3-Wheeler komplett neu.

Autos mit drei Rädern und einem Morgan-Logo sind an sich nichts Ungewöhnliches ... so "gewöhnlich" ein Dreirad mit Motor heutzutage eben sein kann. Dennoch ist der Super 3 im Vergleich zum altehrwürdigen 3-Wheeler komplett neu.

Das brandneue Dreiradmodell von Morgan knüpft an eine 113-jährige Geschichte an. Der neue Super 3 wurde von Grund auf neu entwickelt und ist genauso charaktervoll, spannend und faszinierend wie seine Vorgänger, gleichzeitig aber auch das bisher am besten konfigurierbare Modell in der Geschichte des Automobilherstellers.



Die Basis des Dreirads bildet eine geklebte Aluminium-Monocoque-Plattform, bei der es sich nach Angaben des britischen Unternehmens um ein echtes Monocoque mit verstärkten A-Flächen handelt. Diese Technologie, eine Weiterentwicklung der Plattformen des Plus Four von 2020 und des Plus Six von 2019, macht das Fahrzeug leichter und verleiht ihm gleichzeitig ein steiferes Chassis. Laut Morgan profitiert auch der Innenraum des Super 3 von einem besseren Packaging und bietet nun mehr Platz für die Passagiere.

Optisch mag der Super 3 im Vergleich zu seinem Vorgänger zwar ähnlich aussehen, in Wahrheit liegt ihm aber eine etwas andere Philosophie zugrunde. Während der 3 Wheeler im Stil der V-Twin-Dreiräder der 1920er Jahre entwickelt wurde, orientiert sich sein Nachfolger an der Gegenwart, also Mitte bis Ende des Jahrhunderts. Daher sieht das neue Modell stromlinienförmiger aus, wobei die offensichtlichste Änderung das Fehlen eines V-Twin-Motors zwischen den Vorderrädern ist.



Der Innenraum des Super 3 wurde angesichts des Einsatzzwecks des Fahrzeugs von A bis Z mit Blick auf Abenteuer gestaltet. Die gesamte Kabine ist komplett staubdicht und wassergeschützt, bis hin zu den integrierten USB-Steckdosen und den volldigitalen Rundanzeigen. Jeder Berührungspunkt im Inneren des Super 3 ist aus Metall geformt und fühlt sich kalt an. Eine der wenigen Komponenten, die vom Vorgängermodell übernommen wurden, ist der Start-Stopp-Knopf für den Motor, der dem Raketenauslöseknopf von Kampfflugzeugen nachempfunden ist.



Angetrieben wird der Super 3 von einem Dreizylinder-Saugmotor von Ford. Genaue Leistungsdaten liegen zwar nicht vor, aber Morgan sagt, das Aggregat sei "kraftvoll, effizient und charaktervoll" und passe perfekt zum Super 3. Der Motor ist mit einem Fünfgang-Getriebe aus dem Mazda MX-5 gekoppelt, demselben, das auch im 3 Wheeler verwendet wird. Allerdings wurde das Getriebe mehrfach modifiziert und ist nun mit einem kohlefaserverstärkten Antriebsriemen verbunden.