Die Hyundai N-Familie wächst weiter, diesmal um den Kona N. Er ist der erste SUV der N-Familie und bietet dank Turbomotor mit 280 PS kompromisslosen Fahrspaß ebenso wie absoluteTop-Performance!



Hot SUV!

"Der Kona N ist das erste “Hot SUV” der Marke N", so Till Wartenberg, Vice President und Head of N Brand Management and Motorsport Sub-division der Hyundai Motor Company. Neben seiner Vielseitigkeit als SUV bietet er auch auch den Fahrspaß der N-Modelle. "N-Enthusiasten werden diese Vielseitigkeit, nämlich das Fahrzeug sowohl familientauglich auf der Straße, als auch auf der Rennstrecke bewegen zu können, zu schätzen wissen.”



Verfügbar ist der neue Kona N mit einem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe (N DCT) und einem 2.0 Turbo-Motor mit 280 PS. Das verspricht nicht nur ein agiles und starkes Fahrerlebnis, sondern auch ein emotionales Klangerlebnis.



Weitere Details gibt's in den kommenden Wochen.