Der Name steht bei Skoda seit 2011 für sportlichen Lifestyle. So sollen die schwarzen Karosseriedetails den dynamischen Auftritt des Fabia unterstreichen, der Innenraum wird durch rote Akzente und den Carbon-Look an Armlehnen und der Instrumententafel geprägt. Für den Antrieb stehen vier Motoren parat, sie leisten zwischen 80 und 150 PS. Zu den Preisen äußerte sich Skoda noch nicht.