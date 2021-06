So viel dürfen günstige Autos ziehen

Es ist die alte Leier, der man gerade zu dieser Jahreszeit sehr gerne erliegt: Ein Wohnwagen ist einfach schwer, und daher braucht man auch ein großes, schweres und starkes Auto, um diesen ziehen zu können. Natürlich geht das am besten mit einem drehmomentstarken Dieselmotor, Allradantrieb und Automatik. Mag sein, dass es sich mit diesen Kolossen der Landstraße besonders leicht schleppen lässt. Zwingend notwendig sind sie aber nicht.



Genau das hat die Auswertung des ADAC ergeben. Bereits Kleinwagen und viele günstige Modelle für rund 30.000 Euro können ohne Probleme Anhängelasten von mindestens 1,2 Tonnen ziehen. Und das ist noch nicht alles.



Viele Modelle, die noch einmal fast 10.000 Euro günstiger sind, sind in der Lage, Anhänger zwischen 1,2 und 1,5 Tonnen zu ziehen. Damit sind sie für einen Campingurlaub mit vier Personen gut geeignet. Beispiel ist der Dacia Duster (Neupreis unter 14.000 Euro): Der SUV der unteren Mittelklasse bietet genügend Platz für vier Personen mit Gepäck und darf bis zu 1.500 kg an den Haken nehmen. Nicht minder ungeeignet: Der gerade frisch geliftete Fiat Tipo Kombi bietet einen sehr großen Frachtraum und ist ebenfalls für Anhängelasten von bis zu 1.500 kg zugelassen.



Zugegeben, im echten Kleinwagensegment wird die Luft schon etwas dünner. Da gibt es beispielsweise den Nissan Micra für mindestens 15.420 Euro, der immerhin 1.200 kg ziehen darf. Für einen kleineren Wohnwagen zu zweit ist das zumindest ausreichend, wenn auch nicht ideal – viel an Gepäck darf man so nämlich nicht mehr mitführen.



Wer mit begrenztem Budget deutlich schwerere Anhänger wie etwa ein Boot ziehen möchte, der findet für unter 30.000 Euro etwa mit den japanischen Pickups Isuzu D-Max (2,5 Tonnen Anhängelast) und Toyota Hilux (2,8 Tonnen Anhängelast) die passenden Autos. Insgesamt konnten die ADAC Experten über 50 Modelle für rund 30.000 Euro ermitteln, die schwere Anhänger ziehen dürfen.