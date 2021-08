Unglaubliches Autowissen: Männer VS Frauen

Einen Monat lang filmte und studierte der Garagenbetreiber NCP auf 700 seiner Parkplätze rund 2500 Einparkmanöver seiner Kunden und hielt dabei vor allem auch deren Geschlecht fest. Das Ergebnis: Entgegen dem etablierten Klischee konnten Frauen deutlich besser einparken als Männer. Um genau zu sein parkten sie doppelt so oft genau mittig ein als Männer (50 VS 25 Prozent).



Auch beim Rückwärts-Einparken fielen 39 Prozent der Frauen positiv dadurch auf, den Vorgang nach Lehrbuch zu absolvieren. Bei den Männern waren es nur 28 Prozent. Zudem fanden Frauen schneller einen Parkplatz als Männer. Der Grund: Sie fuhren langsamer und sausten deswegen weniger oft an eigentlich freien Lücken vorbei.



Aber apropos Schnelligkeit: Diese Wertung zumindest ging auch in dieser Studie am Ende ans vermeintlich starke Geschlecht. Während die Pilotinnen im Schnitt nach 21 Sekunden in ihrer Lücke standen, waren die Männer durchschnittlich schon nach 16 Sekunden fertig.



An dieser Stelle unglaublich reizvolle Scherze übers "erster sein" beim Thema Mann und Frau sparen wir uns. Lasst euren (schmutzigen) Gedanken einfach freien Lauf ...