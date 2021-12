Vernetzte Autos: Datenschutz kommt zu kurz

Continental

Riesige Datenmengen wecken massive Begehrlichkeiten

Komfort, Sicherheit und Effizienz - das ist das Versprechen hinter immer mehr Elektronik im Auto. Allerdings wecken die dabei erfassten riesigen Datenmengen auch massive Begehrlichkeiten. Wer seine Privatsphäre schützen will, kann den gesetzlichen Auskunftsanspruch nutzen und beim Pkw-Hersteller einer Profilbildung widersprechen oder Daten löschen lassen. Das rät das IT- und Techmagazin c't in seiner aktuellen Ausgabe.