Videos, Fan-Aktionen und mehr sind zu erwarten

Der Erfolg gibt ihm recht: Wo Jean Piere Kraemer Gas gibt, sind die Fans nicht weit. Goodyear setzt daher auf eine starke Partnerschaft mit dem deutschen Autotester, Blogger, Influencer und Moderator. Die bestehende Kooperation wird fortgesetzt, für das Jahr 2022 sind weitere gemeinsame Projekte und Aktionen rund um die Konzernmarken und Produkte geplant.



Videos aus Mireval und von der Goodyear Super Sport Serie



Die Zusammenarbeit beinhaltet unter anderem das regelmäßige Prüfen von Goodyear- und Dunlop-Produkten auf Herz und Nieren, beispielsweise in Videos zur Sport Maxx Race-Serie auf der konzerneigenen Teststrecke in Mireval oder zu der in 2019 neu vorgestellten Goodyear Super Sport Serie im Ascari Race Resort. Doch auch am Standort in Dortmund ist Goodyear präsent: JP Performances Firmengebäude sind mit einem auffälligen Branding der Reifenmarke versehen, zudem stehen regelmäßig mit Goodyear- und Dunlop-Produkten ausgestattete Projekt-Fahrzeuge im Showroom – alles echte Eye-Catcher für die vielen Fans, die täglich zu ihrem Idol pilgern.



„Die Partnerschaft mit Goodyear ist super“, freut sich Jean Pierre Kraemer. „Die Qualität der Produkte überzeugt mich seit Jahren und gerne trage ich auch mit meinem Know-how und Feedback dazu bei, die Reifen und Innovationen stets zu verbessern.“



Fan-Aktionen und Dunlop Art Car



Ein echter Retro-Hingucker war zuletzt das „wunder-wunder-schöne Dunlop Art Car“ (O-Ton Kraemer), ein schnittiger BMW E9 3.0 CSi, Baujahr 1973, mit Dunlop Sport Classic Reifen. Der Oldtimer, foliert mit einem einzigartigen Retrodesign, bietet Fans seit 2020 ein besonderes Markenerlebnis, unter anderem bei klassischen Motorsport-Events, Oldtimer Rallyes, auf Social-Media-Plattformen und bei Promotionaktionen, wo man 2021 den Hingucker für ein Wochenende gewinnen konnte.



Dokumentiert werden die erfolgreichen gemeinsamen Projekte regelmäßig auf dem YouTube-Kanal von JP Performance. Sie werden dort von über 2 Millionen Abonnenten stets begeistert angeschaut und kommentiert.



Erfolgsstory seit 2013



Die Zusammenarbeit begann 2013, als Jean Pierre zum ersten Mal das Hanauer Werk besuchte und daraus eine vierteilige YouTube-Serie zur Entstehung eines Reifens produzierte. Es folgten zahlreiche spannende Aktionen, wie etwa eines der großen Highlight-Projekte, die Dunlop Art Car-Kampagnen, oder die JP Performance Tour sowie Verlosungen von JP-Tunings in Endverbraucher-Kampagnen.