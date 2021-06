Manchmal erwartet man nicht allzu viel und ist dann umso positiver überrascht. So erging es uns beim Yaris Cross. Was zunächst nur wie ein weiterer Mini-SUV wirkt, entpuppt sich bei der ersten Ausfahrt als hübsch gezeichnete, geräumige, wertig verarbeitete, vor allem aber auch durchaus sparsame Kleinwagen-Alternative mit Pfiff. Hier unsere Eindrücke im Video:

Ihr wollt lieber weiterlesen? Auch gut! Ein paar Fakten: Der neue Cross ist - wie es sich für die kleinen, meist nur Möchtegern-Off-Roader gehört - höher (1.560, + 105 Millimeter), aber auch länger (4.200, +240 Millimeter) und breiter (1.765, +20 Millimeter) als sein Plattformspender, der Yaris, lässt dabei jedoch noch etwas Respektabstand zum irgendwie seelenverwandten C-HR. Lediglich der Radstand blieb mit 2,56 Metern unverändert. Das Plus an Länge kommt daher vor allem dem Kofferraum (390, + 249 Liter), der Sitzhöhe, dem subjektiven Raumgefühl, aber durch die aufrechtere Sitzposition auch dem realen Platzangebot zugute.



Heißt: Während im Yaris lieber nur vier Personen - mit spartanischem Gepäck - unterwegs sein wollen, kann man im Cross auch mal zu fünft oder eben mit etwas üppigerem Sport-Equipment reisen. Gegenüber dem konventionellen Yaris wurde dazu die Heckklappe etwas verbreitert, während die im Verhältnis 40:20:40 dreigeteilt klappbare Rückbank einiges an Passagier- oder Laderaumflexibilität ermöglicht. Abgerundet oder besser gesagt geebnet wird das Ganze durch einen verstellbaren, 60:40 zweigeteilten Laderaumboden, der selbst bei umgelegten Rückenlehnen hürdenlose Beladung oder eben das versenkte und somit gesicherte Abstellung höherer Objekte ermöglicht.



Mindestens genauso wichtig wie solche Details: Hartplastik-Wüsten wie bei manchen Konkurrenten sucht man im Toyota Yaris Cross vergeblich. Das Interieur wirkt - mit Ausnahme des an billigen Nadelfilz erinnernden Dachhimmels - erfreulich hochwertig, aufgeräumt und wohnlich. Die Sitze bieten vorn wie hinten (bis etwa 1,85 Meter Körpergröße) ordentlichen Komfort, für Smartphone und Co. findet sich zumindest im Fond ausreichend Kabel-Anschluss und sogar eine drahtlose (Lade-)Verbindung zum 9-Zoll-Infotainment mit Cloud-Navigation.

Einer Kleinwagen-Plattform eine höhere, schwerere, mit mehr Bodenfreiheit (170, +30 Millimeter) und oft auch mit üppigen, im Falle des Yaris Cross mit bis 18 Zoll großen Rädern bestückte Crossover-Karosse aufzupfropfen, gelingt durchaus nicht immer problemlos. Der höhere Schwerpunkt erfordert, will man in Kurven starke Seitenneigung verhindern, bei konventionellen Fahrwerken grundsätzlich eine straffere Abstimmung. Das beschert manchem Mini-Crossover einen eher rumpeligen Auftritt. Die Toyota-Techniker haben dieses Problem aber offenbar gut im Griff, denn der Cross federt ordentlich, fährt sich dennoch recht sportlich, Fahrwerksgeräusche und -bewegungen bleiben im angenehmen Rahmen. Geschafft wurde das vermeintlich durch steifere Stabilisatoren und weichere Federn.



Fehlt noch der Antrieb: Hier profitiert auch der Neue von der langjährigen Toyota-Erfahrung mit rund 17 Millionen gebauten Hybriden. So gelingt dem 1,5-Liter-Dreizylinder-Sauger dank doppelter E-Unterstützung (Systemleistung 85 kW/116 PS) - bei entspannter Fahrweise - ein überraschend kraftvoller und kultivierter Auftritt. Auch die nun weitgehend unauffällig arbeitende, serienmäßige CVT-Automatik trägt dazu ihren Teil bei. Nur wer viel Leistung abfordert - was in den meisten europäischen Ländern eher die Ausnahme sein dürfte - vernimmt den bekannt knurrigen, aber nicht störenden Dreizylinder-Sound. In der Stadt ist man jedoch, dank ausgefeiltem Energie-Management, tatsächlich häufig fast lautlos, elektrisch und damit insgesamt recht sparsam unterwegs.