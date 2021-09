Vollendeter automobiler Luxus

"Das Beste vom Besten" soll auch heute noch gelten, mit zwei Hightech-Modellen wird das Jubiläum gefeiert. Eigentlich muss man nur noch wissen, ob man lieber dem SUV-Trend folgt oder ganz klassisch Limousine fährt. Der Rest ergibt sich von selbst, sofern man genügend Geld am Konto hat. Wer bisher gelesen hat, bei dem gehen wir davon aus … Späßchen!



Also: Mehr Bodenfreiheit bietet der GLS, der mit einem 557 PS starken V8 bestückt ist. Elektrisch ausfahrbare Trittbretter gehören ebenso dazu wie der eindrucksvolle Kühlergrill. Beim Sondermodell fällt die spezielle zweifarbige Lackierung auf: Hightechsilber und Nautikblau sind von Hand aufgetragen. Innen sehen wir Leder im Sonderdesign in "designo kristallweiß/silbergrau pearl". Natürlich will man herzeigen, das man eine Spezialversion fährt. So findet man das Markenlogo mit einem "Edition 100" Schriftzug an der D-Säule und an mehreren Stellen im Innenraum. Eine Autoabdeckung mit dem typischen Doppel-M und ein handgefertigter Aktenkoffer runden das Package ab. Halt, das neue graue Felgenfinish hätten wir beinahe verschwiegen.



Gerne würden wir bei der S-Klasse, die mit dem 612 PS starken V12 noch samtpfotiger antritt, von weiteren Features sprechen. Jedoch: Alles, was über den GLS geschrieben wurde, trifft auch auf die S-Klasse zu, nur eben eine Etage tiefer. Ach: Der Schriftzug außen ist an der C-Säule zu finden. Bestellungen für die beiden 100-Jahr-Gratulanten werden im vierten Quartal 2021 entgegengenommen.