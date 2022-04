Vorschau auf die Tuning World Bodensee 2022

„Das internationale Messe-Event für Auto-Tuning, Lifestyle und Clubszene ist endlich wieder am Start! Wir und die Aussteller sowie die Community brennen darauf die Vielfalt automobiler Veredelung gemeinsam vor Ort zu feiern. Durch unser mehrfach erprobtes Schutz- und Hygienekonzept sind wir bestens für das Wiedersehen vorbereitet“, erklärt Messechef Klaus Wellmann.



Und was für ein Wiedersehen das werden dürfte. Zum 18. Geburtstag der Veranstaltung erwartet der Veranstalter, dass sich eben auch wegen der langen Durststrecke so viele Teilnehmer wie überhaupt noch nie bei der schon zuvor größten, reinen Tuning-Messe Europas einfinden werden. Mehr als 1500 getunte Fahrzeuge und rund 850 Teilnehmende aus Industrie, Event und Szene sollen die elf Messehallen in ein wahres Eldorado für Autofans verwandeln.



Die Preise für Tageskarten starten bei 12,- Euro. Auch Familientickets und andere Angebote wie VIP-Parking werden geboten. Mehr Infos findet ihr direkt auf der Website der Tuning World Bodensee.

„Die diesjährige Veranstaltung ist eine ganz besondere“, berichtet Projektleiter Dirk Kreidenweiß. „Die Tuning World Bodensee lebt von den Tuning-Begeisterten, der Community und ihren Begegnungen. Diese waren zwei Jahre lang nicht möglich. Das holen wir jetzt nach: Vernetzung und Austausch sind das Motto des diesjährigen Messe-Events. Wir haben die Style Mile deutlich vergrößert, schaffen in jeder Halle Meeting Points für Gespräche und zum Fachsimpeln. Zudem ermöglichen wir mit den After Show Partys im Freigelände West ausgelassene Stimmung und Feierlaune auch in Pandemie Zeiten.“



Auf dem Programm stehen Musikacts, FMXler und Strandbuggys, die der Schwerkraft trotzen wollen, Drift-Shows, Europas höchst-dotierter Show & Shine-Wettbewerb mit Teilnehmern aus 14 Ländern, e-Sport-Bewerbe und vieles, vieles mehr.