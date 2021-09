Wechsel auf Winterreifen

Wechsel auf Winterreifen | 23.09.2021

Nicht auf die lange Bank schieben

Wenn der Oktober vor der Tür steht, ist es höchste Zeit, an die passende Winterbereifung zu denken. Denn wer das Thema auf die lange Bank schiebt, muss mit Lieferengpässen und Wartezeiten in der Werkstatt rechnen, so der Automobilclub ACE.