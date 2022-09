Wenn Frauen Porsche fahren …

Was ich an Fahrtrainings so toll finde? Ich kann immer etwas dazu lernen. Zugegeben wäre das wahrscheinlich nicht so, wäre ich Fahrinstruktorin oder würde seit Jahren wöchentlich ein Training absolvieren.

Ist jedoch nicht der Fall, ergo freu ich mich immer riesig über die Möglichkeit, Fahrtrainings zu absolvieren. Ob im Schnee, im Gelände, auf der Rennstrecke oder diesmal – klassisch mit Slalom und Schleuderplatte – beim Porsche Ladies Safety in Saalfelden am Brandlhof mit einem Porsche 718 Boxster Spyder.

Zum ersten habe ich – wie erwähnt wieder etliches dazugelernt, meine Sitzposition wieder einmal korrigiert und im Zuge dessen ein paar interessante Fakten erfahren. Um nun nicht mit allzu viel Zahlen zu jonglieren nur das Wichtigste:



„2–3 km/h zu viel können zwischen Leben und Tod auf der Straße entscheiden!“

Daher: Es macht Sinn und zahlt sich aus, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen im Verkehr zu halten. Vor allem mit einem so schnellen Fahrzeug wie einem Porsche. Womit wir beim zweiten Punkt sind.

Einmal Himmelsreiten, bitte



Es ist natürlich mega-spannend, einen Wildfang wie den 718 Boxster Spyder in Extremsituationen zu erproben. Ein Auto, über den der Hersteller wortwörtlich schreibt:



„Vollkommen. Unvernünftig.

Heißsporn. Draufgänger. Himmelsstürmer. Der neue 718 Spyder ist ein Ausrufezeichen in einer Welt voller Konjunktive. Und er ist ein Versprechen – an jede Straße und an alle Fahrer. Denn hier kommt ein Roadster, wie es ihn so kein zweites Mal gibt. Ohne Kompromisse. Ohne Reue. Ohne rationale Argumente.“



No more words needed. Wahrlich ein Hitzkopf par excellence. Langsam geht gar nicht, selbst rückwärts würde er lieber sprinten oder zumindest springen, als einfach dezent zu reversieren. Vorwärts natürlich am liebsten ausnahmslos glühen. Mit Heckantrieb, 420 PS, die von 0 auf 100 km/h in 3,9 bis 4,4 Sekunden preschen kein Wunder.

Offene Worte



Der Hersteller sagt auch:



„Machen wir uns nichts vor, Sie werden es nur in Ausnahmefällen schließen wollen.“



@1.Satzteil:

Mit Sicherheit. Gesetzt den Fall, er wäre meiner, würde ich ihn lediglich als zweit- oder Drittauto halten, einmal öffnen, nie mehr schließen wollen und nur mehr bei wolkenfreiestem Himmel und 100 prozentiger Regenfreiheit in seinem gewohntem Terrain frei laufen lassen wollen. Denn das Öffnen und Schließen ist tatsächlich eine Prozedur, die nicht nur äußerst fingernagelfeindlich ist, sondern bei aller Liebe und Begeisterung nicht zu den Nebenbeschäftigungen zählt, mit denen man sich im Zuge des Spyderns auseinandersetzen will.



@2.Satzteil:

Das war auf dem ÖAMTC Fahrtechnik Rundkurs in Saalfelden der Fall. Da uns natürlich auch das eine oder andere Wasserhindernis unterkam.



Kurven fahren und Vollgas geben



Neben Slalolm, Schleuderplatte oder Aquaplaning durften wir dann zum Schluss ein paar Runden um den Kurs brettern. Wir, das waren übrigens neben einer Handvoll Journalistinnen auch drei „echte“ Porschefahrerinnen. Lauter Ladies also, die allesamt am Ende des Tages ein wenig sicherer, ein wenig geübter und mit mehr Freude ihr Auto fuhren.



Ach ja, Auf „meinen“ Porsche standen alle. Vor allem unser Instruktor Patrick, der mit dem heißen Ofen Renntaxi spielte und ein paar Begeisterte mit quietschenden Reifen und in den Kurven eher quer als Schnauze voran über den Rundkurs spyderte.