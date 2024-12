Wiener Automesse im Jänner 2025

Es war jedes Mal ein spektakulärer Jahresauftakt: Im Doppel mit der Ferienmesse zog die Vienna Autoshow bis zum Jänner 2020 immer ein riesiges Publikum an. Glänzende Neuheiten, volle Hallen, alles fein! Was dann kam, ist Geschichte. Nun kommt wieder eine Automesse in die Hauptstadt zurück: Die Vienna Drive findet vom 16. bis zum 19. Jänner in der Messe Wien statt und belegt somit wie von früher gewohnt vier Tage. Der große Unterschied sind die Aussteller, denn während früher die Importeure ihre Neuheiten ins rechte Licht rückten, sind es nun die Händler. Was auch heißt: Es wird sich nicht nur um eine Show, sondern um eine echte Verkaufsmesse handeln.



Probefahrten ohne Mantel



Dass es erstmals Probefahrten geben wird, ist eine weitere tolle Neuheit, die den Autointeressenten die Möglichkeit gibt, sich nicht nur in den Hallen in mehrere Favoriten bei der Autowahl zu setzen, sondern diese auch in Action miteinander zu vergleichen. "Wir haben eine Lösung gefunden, die es ermöglicht, dass die Gäste ganz bequem zu einer Probefahrt starten können", heißt es von Veranstalterseite, "dazu werden wir in der Garage, direkt unterhalb unserer Halle B, 70 Fahrzeuge bereitstellen, es braucht also niemand den Mantel zu holen, sondern kann innen hinuntergehen und gleich zu einer kleinen Runde starten."



Mobilität in allen Facetten



Auch ein Parkour auf dem Messegelände ist in Planung, um Grenzsituationen simulieren zu können. Ein Unterhaltungsprogramm für Kinder, ein Branchentreff, diverse kurze Vorträge zu spannenden Mobilitätsthemen und zudem Infos und Tipps für mehr Verkehrssicherheit runden die Vienna Drive ab. Ausgestellt werden Autos jeglicher Antriebe, Motorräder, Roller, E-Bikes, Lastenfahrräder, Fahrräder und vieles weitere. "Mobilität in allen Facetten" gilt als Motto der Messe.



Als offizielle Veranstalter gelten die Austrian Exhibition Experts (AEE), initiiert wurde die Vienna Drive vom Wiener Gremium Fahrzeughandel mit Obfrau Stephanie Ernst an der Spitze. Es handelt sich dabei um die Interessenvertretung für über 1.700 Mitgliedsbetriebe.



Unser Foto zeigt die letzte Vienna Autoshow im Jänner 2020.