WWCOTY Women’s World Car of the Year: Kategoriesieger gekürt | 16.02.2022

Wer wird WWCOTY 2022?

Die Gewinner in den sechs diesjährigen Kategorien des WWCOTY (Women’s World Car of the Year) sind gewählt. Am 8. März wird aus diesen der Gesamtsieger ermittelt. In der ausschließlich weiblichen Jury sind auch zwei Österreicherinnen.