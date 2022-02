Zwei Millionen Dacia Duster

Anno 2010 boomte zwar bereits der SUV-Markt. Aber die meisten Modelle waren entweder zu teuer und anspruchsvoll oder zu spartanisch. Damit machte der Duster ein Ende. Er war vom Marktstart weg ein kommerzieller Erfolg. Allein in Deutschland entschieden sich bisher weit über 200.000 Käufer für das SUV-Modell.



Zum Produktions-Jubiläum hat man bei Dacia einige Fakten zu den Duster-Fans gesammelt. So sind im Vereinigten Königreich die meisten Käufer Frauen. Die Türkei hat mit einem Durchschnittsalter von 42 Jahren die jüngsten Nutzer. Zudem entscheiden sich überwiegend Familien für das SUV-Modell, insgesamt 62 Prozent der Käufer haben Kinder. Die Hauptgründe für den Kauf eines Duster sind der Preis (56 Prozent), das Design (20 Prozent) und schließlich auch die Markentreue (16 Prozent).



Seit seiner Markteinführung gewann der Duster mehr als 40 Wettbewerbe. Zudem trägt er Auszeichnungen wie "Rumänisches Auto des Jahres", "Bestes SUV" in Großbritannien oder "Bestes Familienauto" in Deutschland und Belgien. "Auch die wiederholte Kür zum ,Wertmeister' und zum ,Restwertriesen' zeigt, dass Dacia mit dem Konzept des erschwinglichen Kompakt-SUV genau richtig liegt", heißt es beim Importeur.

Die Entstehungsgeschichte von H79 – so die interne Modellbezeichnung der ersten Duster Generation – ist spannend: Das damalige Produktteam stand vor einer großen Herausforderung, denn sie entwickelten ein Fahrzeug, das es so noch nicht auf dem Markt gab. Es sollte für die Menschen rund um den Globus geeignet sein, das einen bei eisiger Kälte oder brütender Hitze nicht im Stich lässt. Ein robustes, zuverlässiges und vielseitiges Fahrzeug, das zudem für einen unschlagbaren Preis erhältlich war.



Loïc Feuvray, Produktmanager der ersten Duster Generation, erzählt von der Entwicklung des Fahrzeugs: „Ich ging neben dem Auto her und stellte sicher, dass der Duster bei Schrittgeschwindigkeit souverän alle Eigenschaften mitbrachte, die man bei einem geländegängigen Allradfahrzeug erwartet.“ Seit seiner Markteinführung hat der Duster bei zahllosen Geländefahrten bewiesen, dass er in jedem Terrain ein zuverlässiger Partner ist.

Bereits der erste Duster war ein Bestseller, doch die zweite Generation legte nochmals nach. Nach sieben Jahren hat die Modellneuheit eine klare Designvorgabe: die ursprüngliche DNA sollte beibehalten werden, auf der Vergangenheit aufbauen und dennoch noch mehr Charakter und Qualität bieten.



Ein gutes Beispiel ist der schwarze Aufsatz, der die Blinkleuchte beherbergt und vom ersten Modell an ein Markenzeichen des Duster ist. David Durand, Head of Exterior Design, erklärt die Geschichte hinter dem Teil: „Die Räder sind im Verhältnis zu den Türen stark versetzt, und es ist hochkomplex, Teile zu stanzen, die der gewünschten Form entsprechen. Also haben wir einen „Schnorchel“ aus Kunststoff entwickelt, der zwischen den Kotflügeln und den Türen sitzt. Er ist funktionell, denn er bietet einen idealen Schutz gegen hochgeschleuderte Kieselsteine und Schlamm. Es ist ein einzigartiges Design, das dem Duster sein robustes Aussehen verleiht."