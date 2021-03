Österreichs beste Autohändler

Autoscout24 zeichnet aus

AutoScout24 zeichnet zum vierten Mal Händler mit den besten Kunden-Bewertungen aus. Der Sieger kommt heuer, ebenso wie Platz 2, aus der Steiermark, Platz 3 geht nach Niederösterreich.

Kunden-Bewertungen sind aus dem heutigen Internet-Alltag nicht mehr wegzudenken und für Endkonsumenten - wenn auch mit Vorsicht - eine ungemeine Entscheidungshilfe ... und eine herrliche Möglichkeit relativ einfach Bestenlisten aufzustellen. Eben das tat nun auch Autoscout24.at wieder in Bezug auf die bei ihnen gelisteten Händler. Das Ranking berücksichtigt den Durchschnitt der Bewertungen („Sterne“), deren Anzahl und die Händlergröße. Die Top Fünfzehn erzielten allesamt den Spitzenwert von 5 Sternen.



Die insgesamt höchste Durchschnittsbewertung aber konnte diesmal das Autohaus Herbert Seidl aus Gleisdorf mit zwei Standorten in Gleisdorf (Hauptstandort) und Oberwart (Filiale) verbuchen. Das 25 Mitarbeiter/innen starke Team mit rund 800 Autos im Bestand freut sich bereits zum zweiten Mal über den ersten Platz in diesem Ranking und wurde übrigens auch schon vier mal hintereinander zum bestbewerteten Autohaus der Steiermark gekürt.



Überhaupt scheint die Steiermark und Gleisdorf ganz konkret ein heißes Pflaster für gute Autohäuser zu sein. Platz zwei geht nämlich ebenfalls in die Gemeinde nordöstlich von Graz: KFZ Hödl GmbH, schloss das Ranking auf Platz 2 ab. Der niederösterreichische Autohändler Carpoint24 sichert sich den dritten Stockerlplatz. Carpoint24 war auch schon im Vorjahr unter den Top-Autohäusern vertreten.



AutoScout24 war im Jahr 2013 in Deutschland der erste große Online-Fahrzeugmarkt, der Händler-Bewertungen einführte, 2018 hat AutoScout24 in Österreich erstmals die Top-Händlerbewertungen veröffentlicht. Heute befinden sich mehr als 20.915 Kundenmeinungen auf der österreichischen Seite. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei beeindruckenden 94,65 Prozent. Die durchschnittliche Bewertung der AutoScout24 Händler liegt bei 4,65 Sternen.

Top 15: Österreichs beste Fahrzeughändler 2021

Rang Händler Ort Bewertungen Score 1 Autohaus Herbert Seidl Gleisdorf / Steiermark 477 5,4 2 KFZ Hödl GmbH Gleisdorf / Steiermark 413 5,2 3 Carpoint24 St. Georgen am Ybbsfelde / NÖ 281 5,2 4 Tirol Cars MP GmbH Innsbruck / Tirol 220 5,2 5 Wagenwerk Kematen an der Ybbs / NÖ 231 5,2 6 DK-Motors e.U. Pinkafeld / Burgenland 167 5,2 7 DASTO Kfz-Handelsagentur Waidring / Tirol 218 5,2 8 GEBRAUCHTWAGEN1.at GmbH - Rene Andreas Spreitzer Anif / Salzburg 233 5,2 9 drive24.at - Ing. Andreas Scherf Köflach / Steiermark 155 5,1 10 BP-Automobile GmbH Neunkirchen / NÖ 110 5,1 11 matzhold.com Hatzendorf / Steiermark 105 5,1 12 Der Autoexperte Rum / Tirol 114 5,1 13 CT Cartrade Handels GmbH Pusarnitz / Kärnten 154 5,1 14 Bierbaum GmbH Sooß / NÖ 162 5,1 15 M+B RIEDHART / CASALINI-Generalimporteur-AUSTRIA Wörgl / Tirol 49 5,1

Quelle: AutoScout24 (autoscout24.at); Filter: mindestens 10 Bewertungen, 4,0 Sterne, 2 Jahre bei AutoScout24, mindestens 5 Fahrzeuge; Berechnung des Rankings anhand von Bewertungsdurchschnitt, -anzahl und Händlergröße