Das Highlight hat 8 PS

Bereits zum 5. Mal veranstaltet Engelbert Schinko sein Lkw-Oldtimer-Treffen bei der Autobahnraststätte Landzeit in St. Valentin. Direkt an der A1 werden am 10. September über 50 Lkw und Busse aus Österreich, Deutschland und Holland bis zum Baujahr 1992 erwartet. Neben den österreichischen Klassikern wie Steyr, Saurer, Ö.A.F. sowie Gräf & Stift werden auch M.A.N., Mercedes-Benz, Magirus, Scania und Volvo zum Bestaunen sein.



Ein besonderes Highlight serviert Alois Muhr aus Taiskirchen mit einem aus Amerika stammenden REO-Highweel (Bild unten), Baujahr 1905. Sein 1-Zylinder mit 1.700 ccm Hubraum leistet – damals vollkommen ausreichende – 8 PS. Die Fahrzeuge stehen den ganzen Samstag zur Besichtigung zur Verfügung. Konkrete Infos bei Herrn Schinko: engelbert.schinko@liwest.at bzw. 0680 30 15 846.



Von 2008 über 2011, 2014 und 2017 konnte Engelbert Schinko einen Dreijahres-Rhythmus aufrecht erhalten. 2020 musste er aufgrund der Corona-Maßnahmen der Regierung stillhalten. Nun wird der Lkw-Treffen-Reigen wieder aufgenommen.