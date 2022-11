Elvis Cadillac: Restaurierung durch Mattz Garage

Elvis auf seine größten Hits wie „All Shook Up“ zu reduzieren täte ihm genau so unrecht wie nur auf seine berühmtesten Fahrzeuge wie den wegen der vielen Lippenstift-Kussmünder von Weiß auf Rot umlackierten BMW 507 zu blicken. Immerhin kaufte das "Entertainer-Gesamtkunstwerk mit Tolle" Zeit seines Lebens gerne Autos. Nicht nur für sich: Anekdoten sprechen neben Geschenken an Freunde auch von einer zufällig Anwesenden in einem Autohaus, die aus Spaß an der Freude mit einem Neuwagen bedacht wurde.



Das Limit wurde nicht gesprengt

„Calling Elvis“ sangen die Dire Straits 1991. Wir callen Christian Diessner in Parndorf, um mit ihm über eines jener Autos zu reden – und zwar über den Cadillac Fleetwood 60 Special, den sich Elvis als letzten seiner vielen Cadillac zugelegt hat und der nun darauf wartet, der Mittelpunkt in einem privaten Museum zu werden. Wie kam er an die Preziose? „Ich suche weltweit nach Elvis-Objekten und bin von der Auktion benachrichtigt worden. Zuerst dachte ich, ich werde da gar nicht mitbieten können, im Endeffekt war es aber ganz einfach. Mit meiner Lebensgefährtin habe ich mir vorher ein Budget ausgemacht, um für Elvis’ letzten Cadillac mitzusteigern. Es ist das einzige bekannte Auto, das er auf seinen Namen angemeldet hat und das macht es für mich besonders speziell.“ Eine Dreiviertelstunde voller Spannung dauerte es, bis Diessner wusste: Der Cadillac kommt nach Österreich! Und nachdem das Limit bei weitem nicht ausgereizt wurde – die Auktion war halbgar organisiert, die Elvis-Verehrer über dem Teich wussten sichtlich nichts davon – konnte Mattz Garage, der Speedshop in Aderklaa, mit der behutsamen Restaurierung beauftragt werden.