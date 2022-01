Oldtimer & Politik: Völkerverständigung durch Oldtimer

Herbst 2015: eine österreichische Regierungsdelegation, der ich als Justizminister angehöre, befindet sich unter Führung von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer auf Staatsbesuch im Kreml. Mit dabei auch eine größere Wirtschaftsdelegation und auf russischer Seite Präsident Putin, Ministerpräsident Medwedew sowie der in Österreich damals gerade zugunsten einer hohen Funktion im Außenministerium in Moskau abgelöste russische Botschafter Netschaew und sein Nachfolger als Botschafter in Wien, Dmitrij Ljubinskij.



Nach den üblichen Freundschaftsfloskeln in netter Atmosphäre spricht unser Bundespräsident ein ernsteres Problem an und setzt sich sehr konsequent und in der Sache hart für die berechtigten Interessen eines niederösterreichischen Unternehmens ein, das für Moskau eine Abwasser-Entsorgungsanlage gebaut, aber das vereinbarte Entgelt nicht bekommen hatte.



An diesem Punkt trübte sich die Stimmung. Putin erklärte, er werde dazu nichts sagen, sondern die Antwort dem Ministerpräsidenten Medwedew überlassen. Dieser erklärte knapp, dass diese Angelegenheit Sache der russischen Gerichte sei und man der russischen Justiz vertrauen möge.



Die Stimmung war auf dem Tiefpunkt. Ich dachte mir, dass sich die Gesprächsatmosphäre schnell verbessern muss und meldete mich, weil ja die Justiz angesprochen war, zu Wort.



Ich griff das Statement Medwedews auf und sagte, dass wir natürlich Vertrauen in die russische Justiz hätten, weil Russland ja auch ein Mitgliedsstaat der Europäischen Menschenrechtskonvention sei, und dass wir ohne dieses Vertrauen ja auch keine Straftäter nach Russland ausliefern dürften, was wir aber tun, weil wir dieses Vertrauen haben. Und dann erwähnte ich, dass erst wenige Wochen zuvor auch die russische Seite in ganz besonderer Weise ihr großes Vertrauen in die österreichische Justiz bewiesen habe, als Botschafter Netschaew gemeinsam mit mir russische Soldatengräber im Waldviertel besichtigte, die ich ihm zeigen wollte. Dabei stießen wir in Sigmundsherberg zufällig auf russische Oldtimer, deren Besitzer das Motorradmuseum besichtigten, und mithilfe von Prof. Fritz Ehn kam es zu einer kurzen Ausfahrt mit einer russischen „Ural“-Beiwagenmaschine. Ich saß am Steuer, und Botschafter Netschaew setzte sich in den Beiwagen, und das, so sagte ich, wäre natürlich auch ein ganz besonderer Vertrauensbeweis des russischen Botschafters in den österreichischen Justizminister gewesen.