Oldtimer Messe Tulln: Vorschau

Dabei werden aber nicht "nur" Fahrzeuge versteigert. In diesem Rahmen findet ebenso eine Uhren-Auktion mit 91 seltenen Armbanduhren und Chronographen statt. Sie beginnt am 21. Mai um 13 Uhr. Vintage Uhren, von einer klassischen Jaeger LeCoultre Memovox bis zur edlen Audemars Piguet Royal Oak Blue, eröffnen die Auktion.



Die Motor-Auktion mit 120 klassischen Kraftfahrzeugen – von leichten und schweren Motorrädern bis zu eleganten Automobilen – folgt um 15 Uhr. Hier machen Motorräder wie eine Harley Davidson Electra Glide oder der Designklassiker Vespa Faro Basso 125 den Auftakt, gefolgt von diversen, spektakulären Automobilen wie dem legendären VW T1 Samba Bus über einen einzigartigen Steyr 380A Mannschaftswagen bis zum exklusiven Lamborghini Countach zu einem Rufpreis von 350.000 € aus dem Erstbesitz von Rennlegende und Formel 1-Weltmeister 1978 Mario Andretti.



Als Initiatoren dieser Motor Auctions zeichnen wieder Engelbert Baum, Manfred Hogl, Stephan Hommel und Franziskus Kriegs-Au verantwortlich. All das umgeben von rund 750 Ausstellern (Händler, Clubs & Museen gleichermaßen) aus aller Welt und zu erwartenden 30.000 Besuchern rund um das „rostigste Hobby“ der Welt. Auch der Teilemarkt, aus dem alles entstand, wird wieder in voller Größe stattfinden.



Darüber hinaus warten folgende Sonderausstellungen:

- BSA - einstmals weltgrößter Motorradhersteller

- 50 Jahre Motorsportclub RARA Vienna

- 60 Jahre MG B

- 50 Jahre Ford Granada

- 50 Jahre Lancia Beta