"The Originals", das virtuelle Museum

Museumsbesuche sind immer atemberaubend, historische Exponate zum Greifen nah und dazu – im Automuseum – dieser besondere Geruch. Eigentlich unvergleichlich. Auf der anderen Seite sind Museen oft mit einer mühsamen Anfahrt und Parkplatzsuche verbunden (gerade mit Kids), geschlossen, teuer, oder sie warten mit ungünstigen Öffnungszeiten auf.



Online-Museen setzen sich daher immer mehr durch, so etwa "The Originals" von Renault, die neue digitale Plattform für die motorisierten Ikonen der Marke. 21 legendäre Automobile aus der Unternehmenshistorie sind dort zu besichtigen. Die mittels Photogrammetrie erstellten 3-D-Modelle geben ihre Vorbilder bis ins kleinste Detail wieder und erlauben einen faszinierenden Einblick in die automobile Vergangenheit. Parallel zum Museum geht auch der Online-Shop „The Originals Store“, in dem Besucher weltweit und rund um die Uhr Fanartikel zur Marke bestellen können, los.



Zu finden ist der Museumsrundgang unter The-Originals, er führt zu legendären Renault-Modellen wie 4CV, Floride, Renault 4, Renault 16, Espace und Twingo. Die Originalfahrzeuge wurden in einem eigens eingerichteten und speziell ausgeleuchteten Studio in 3D gescannt und fotografiert. Um die digitalen Ikonen so originalgetreu wie möglich zu gestalten, modellierten die Fachleute in der Nachbearbeitung gut versteckte Fahrzeugkomponenten zusätzlich nach. So lassen sich beim 360-Grad-Rundgang auch Details entdecken, die bei manch realem Museumsbesuch unentdeckt bleiben. Ergänzt werden die gestochen scharfen Bilder durch eine kurze historische Einordnung und die wichtigsten technischen Daten. Per Link gelangen die Besucher von jedem virtuellen Ausstellungsstück direkt zum Shop, in dem sich das Lieblingsmodell als ebenfalls detailgetreue Replik im handlichen Maßstab 1:43 ordern lässt.

Ab Ende Dezember sollen weitere 50 Modelle hinzukommen, Ende 2022 soll das Meusm dann auf 80 Exponate gewachsen sein. Sechs Sprachen, darunter Deutsch, stehen derzeit bereit – auch das wird noch ausgebaut.