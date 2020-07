Nächstes Forza Motorsport angekündigt

Ingame-Trailer zeigt beeindruckende Grafik

Eine neue Spielkonsole von Microsoft bedeutet in der Regel ein neues Forza, sei es Motorsport oder Horizon. Wie bei der gestrigen Präsentation zahlreicher Xbox-Titel klar wurde, wird der nächste Ableger der Serie aber wohl leider kein Start-Titel für die neue Xbox Series X werden. Dennoch: Der erste Trailer sieht bereits fantastisch aus.

Details über das nächste Forza Motorsport-Spiel (das wohl tatsächlich nur "Forza Motorsport" und nicht "Forza Motorsport 8" heißen wird) sind vorerst noch rar. Vor allem, weil es sich nach Angaben von Microsoft selbst noch in der frühen Entwicklungsphase befindet. Ergo gibt es auch noch kein Veröffentlichungsdatum; dass es zum Launch der Xbox Series X Ende des Jahres (wir tippen auf November) erscheinen wird, kann also ausgeschlossen werden.



Dennoch spendierte uns Entwickler Turn 10 ein erstes Appetit-Häppchen, um uns die Wartezeit etwas zu versüßen. Darin bekommen wir eine Reihe von Apollo IE-Hypercars zu sehen, die in atemberaubender 4K-Grafik bei stabilen 60 FPS um Laguna Seca heizen.



Klar: ein richtiges Gameplay-Video, so wie es Sony vom nächsten Gran Turismo gezeigt hat, wäre besser gewesen. Aber wir nehmen, was wir kriegen können. Vor allem, da die gebotene Liebe zum Detail wirklich erstaunlich ist. Vor allem der Blick unter die Haube eines Mazda Prototypen ist schlicht beeindruckend. Dass zusätzlich Raytracing für schicke Echtzeitspiegellungen sorgt, ist natürlich auch nicht schlecht.