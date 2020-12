Ist Digital das neue „Normal“?

Bildungsexpertin Iris Haiderer macht Mut für die Digitalisierung

Bildungsexpertin Mag. Iris Haiderer von der WIFFZACK-Akademie macht Wissensvermittlung über digitale Medien schmackhaft.

Spätestens seit Corona ist unsere Gesellschaft dazu gezwungen, sich – lieber rasch als gemächlich – mit Digitalisierung in allen Lebensbereichen zu beschäftigen. „Digital ist unser neues ´Normal´, und wenn ich mich rechtzeitig dem Thema stelle, muss sich niemand davor fürchten“, möchte die Expertin für digitale Bildung Mag. Iris Haiderer Mut machen.



Natürlich wirkt sich die Digitalisierung in verschiedenen Bereichen unterschiedlich aus, und so wird es auch in Zukunft nicht überall möglich sein auf den persönlichen Kontakt zu verzichten. Hier wird eine Ausgewogenheit zwischen analogem und digitalem Angebot wichtig sein. Doch vor allem in der Wissensvermittlung bietet der digitalisierte Kontakt enorme Vorteile, weil er in kurzer Zeit viele Informationen völlig ortsungebunden an eine große Gruppe von Menschen bringen kann. Entscheidend ist dabei jedoch die Fähigkeit des Referenten, das digitale Publikum möglichst aktiv in das Vortragsgeschehen einzubinden und auch einen Austausch unter den Teilnehmern zu ermöglichen. Neben der fachlichen Kompetenz wird diese Empathie über Erfolg oder Misserfolg digitaler Veranstaltungen entscheiden.



Was das Verhältnis von Nähe und Distanz betrifft, werden die Karten nach Corona wohl völlig neu gemischt werden. Hier gilt es persönliche und geschäftliche Umgangsformen neu zu überdenken und zu bewerten. Dauerhaft etablieren wird sich jedenfalls die unkomplizierte und effiziente Wissensvermittlung über digitale Medien, wie sie in der WIFFZACK-Akademie (www.wiffzack-akademie.at) für Kinder gegenwärtig schon erfolgreich umgesetzt wird.