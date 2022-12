Autokauf – worauf kommt’s an?

Bei kaum einer Anschaffung gilt es so viel zu überlegen und zu berücksichtigen, wie beim Kauf eines Familienautos. Schließlich ist das Auto für die meisten immer noch der zweitgrößte bzw. -teuerste Erwerb nach einer Wohnung oder einem Haus.

Damit Sie auf keinen Fall etwas Wichtiges vergessen und am Ende mit ihrem gewählten Fahrzeug auf jeden Fall zufrieden sind, haben wir die wichtigsten Tipps zusammengefasst.



Welches Auto passt zu uns?

In erster Linie sollten Sie sich im Klaren darüber sein, welches Fahrzeug Sie brauchen und wollen. Erstellen Sie am besten eine Liste – am Ende zusammengerechnet ergeben sich meist wie von selbst Dinge wie Karosserie, Marke, Extras etc.



• Welche Mobilitätsbedürfnisse haben wir als Familie?

(Urlaub, Job, Hund, )

• Wer fährt (vorwiegend) mit dem Auto?

• Wie viele Kilometer fahren wir durchschnittlich pro Jahr?

• Wieviel Stauraum benötigen wir?

• Wie lange sitzen wir durchschnittlich im Auto?

• Welche Eigenschaften soll das Auto haben (geländetauglich, sportlich, etc)

• Welche Extras möchten wir unbedingt haben?

• Gibt es Marken, die auf jeden/keinen Fall in Frage kommen?

• Welchen Antrieb benötigen wir?

• Ist es für uns wichtig, dass eine Markenwerkstätte in der Nähe ist?



Haben sich für Sie ein oder mehr Favoriten herauskristallisiert? Dann sollten Sie nun einige Informationen darüber einholen. Ob über Autotests wie in FAMILIENAUTOS, online (familien-autos.at oder motorline.cc) oder YouTube-Videos. Sie erfahren Interessantes und Wissenswertes und erhalten wichtige Informationen.

Der nächste Schritt ist eine Probefahrt – ob das Wunschmodell tatsächlich hält, was es verspricht und dann geht’s an die Finanzierung. Jede Art (kaufen, leasen, mieten oder abonnieren) hat ihre Vor- und Nachteile. Je genauer Sie über ihre Anforderungen und Möglichkeiten Bescheid wissen, desto eher finden Sie die für Sie geeignete Finanzierungsform.



Wie finanzieren wir das Auto?

Auch bei der Finanzierung gilt es einiges zu überdenken. Für wen lohnt sich Leasing, wer ist vielleicht mit einem Auto-Abo gut beraten oder wer legt die Kaufsumme am besten bar auf den Tresen?

• Kann und will ich den Kaufpreis auf einmal zahlen?

• Wie hoch ist unser monatliches Budget (für Leasingrate, Abo-Flatrate, Steuern, Versicherung, oder Sprit/Strom etc.)?

• Bin ich bereit, in Relation zum Kaufpreis mehr zu zahlen, muss mich dafür aber um nichts können und bekomme unter Umständen „mehr Auto für mein Geld“? (Leasing, Abo)

• Ist es wichtig für uns, das Auto zu „besitzen“?

• Wollen wir (öfter) Modell wechseln?

• Wollen wir den Versicherungsumfang selbst bestimmen

• Sind regelmäßige/verpflichtende Servicetermine für uns selbstverständlich?



Ideale Finanzierung gefunden?

Gratulation. Dann steht dem neuen Familienauto nichts mehr im Weg. Falls nicht, suchen Sie ihren Autohändler oder Ihre Bank auf und lassen Sich über die geeignete Finanzierung beraten.