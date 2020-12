Die Forstinger Fachwerkstatt

Die Vorteile von Forstinger sprechen klar für sich: Das zu 100 Prozent ­österreichische Unternehmen setzt auf Regionalität und Qualität mit sensationellem Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit 88 Filialen, verteilt in ganz Österreich, ist eine Forstinger Fachwerkstatt immer in Ihrer Nähe – mit bis zu 30 %* günstigeren Stundensätzen. Die richtige Beratung und perfekte Lösung für die KundInnen sind für Forstinger-Mitarbeiter-Innen selbstverständlich. Österreichs größter Mobilitätsfachmarkt bietet alle Fachwerkstattdienstleistungen aus einer Hand. Fahrzeuge aller Marken werden in den Forstinger Fachwerkstätten laut Herstellervorgaben serviciert und repariert. Garantie- und Gewährleistungsansprüche bleiben im vollen Umfang erhalten.

Reifenservice

Ob Winter- oder Ganzjahresreifen – Forstinger bietet eine große Auswahl an Marken-Reifen und -Felgen wie Michelin, Continental, Semperit, Lardini, AEZ, Dotz u.?v.?m. zu Top-Preisen sowie professionelle Montage in der Fachwerkstatt inklusive Reifendepot! Dort werden Ihre Reifen professionell bis zur nächsten Saison ­gelagert und sind sicher und günstig verstaut.

Steinschlagreparatur

Steinschlag oder Sprung in der Windschutzscheibe? Steinschläge sind die häufigste Ursache für Glasschäden am Auto. Nicht jeder Steinschlag führt aber dazu, dass die Scheibe getauscht werden muss. Einige Schäden können kostengünstig repariert werden. Ob eine Reparatur ausreicht oder ein Tausch notwendig ist, kann durch eine Schaden-Analyse bei Forstinger schnell herausgefunden werden.

Generell ist es wichtig, Steinschläge möglichst schnell zu reparieren: Das Ergebnis ist umso besser, je weniger Schmutz und Feuchtigkeit sich in den Rissen festgesetzt hat.

Tipp vom Profi: Steinschläge übergangsweise außen mit einem Steinschlagpflaster abdecken. So halten Sie Schmutz und Feuchtigkeit vor dem Eindringen in die Scheibe fern. Steinschlagpflaster sind kostenlos in allen Forstinger Filialen erhältlich. Alternativ kann man auch durchsichtiges Klebeband verwenden.

Von der Lage des Einschlags und der Größe des Schadens hängt es ab, ob eine Reparatur durchgeführt werden kann. Ist sie möglich, wird die Stelle mit Spezialkunststoff behandelt. Vollständig unsichtbar ist die behandelte Stelle nicht, aber die volle Funktionsfähigkeit der Scheibe ist wiederhergestellt – und damit Ihre eigene Sicherheit im Straßenverkehr.