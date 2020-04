F1 2020 angekündigt: Sei das 11. Team

F1 2020 angekündigt: Sei das 11. Team | 22.04.2020

Neue Strecken, Split-Screen und „Michael Schumacher“ Deluxe Edition

Die echte F1-Saison kam zwar arg ins Stocken, doch virtuell könnt ihr trotzdem Vollgas geben: Im Juli 2020 erscheint F1 2020 für PC, Playstation 4, Xbox One und Google Stadia.

Die aktuellen Widrigkeiten für die Formel 1 sind im Jahr 2020 besonders bitter. Immerhin feiert die Königsklasse nicht nur den 70. Geburtstag, es ist an sich auch die Saison, in der Lewis Hamilton den Weltmeisterschafts-Rekord von sieben Gewinnen knacken will; aktuell gehalten von Michael Schumacher. Trotzdem, oder auch gerade deswegen, wird in der digitalen Welt aber keine Pause gemacht: F1 2020 erscheint diesen Juli und hat mehr zu bieten als jeder einzelne seiner Vorgänger. Hier der passende Ankündigungstrailer:

Mit dem Modus „Mein Team“ feiert F1 2020 eine echte Premiere. Dieser neue Spielmodus erlaubt es euch, euer eigenes F1-Team zu erstellen und als Fahrer-Manager wichtige Entscheidungen zu Sponsoren, Motorlieferanten und Team-Kollegen zu treffen. So ergeben sich einzigartige Einblicke in die Welt der F1.



„Mein Team” und der allseits beliebte Karriere-Modus lässt nun zudem mehr Freiheit in der Wahl der Saison-Länge. Spieler haben die Wahl zwischen der vollen Saison mit 22 Rennen und kürzeren Optionen mit 10 oder 16 Rennen; beide beinhalten nun die Hanoi- und die Zandvoort-Strecke.



Zudem haben Freunde des gemeinsamen Zockens im selben Raum Grund zur Freude: Der Split-Screen-Modus kehrt zurück! Außerdem werden viele weitere Optionen implementiert, die neuen Spielern helfen sollen, ihre eigene F1-Challenge so persönlich und so passgenau wie möglich zu gestalten. Diese Modi sind Ergänzungen zu den Rennerfahrungen von F1 und F2, die nach wie vor im Zentrum stehen und für diejenigen, die intensive Simulationsrennen lieben, so herausfordernd wie eh und je sind.



Fans, die sich für die F1 2020 Deluxe “Schumacher" Edition entscheiden, dürfen in der Rolle des legendären deutschen Fahrers Michael Schumacher auf dem Fahrersitz seiner vier ikonischsten Rennwägen Platz nehmen. Außerdem bekommen Inhaber dieser Edition weitere exklusive Inhalte, wie Autolackierungen und weitere Möglichkeiten zur Fahreranpassung, zum Beispiel eine einzigartige Podiumspose. Die vier Wägen in der F1® 2020 Deluxe „Schumacher“ Edition sind:



• 1991: Jordan 191

• 1994: Benetton B194

• 1995: Benetton B195

• 2000: Ferrari F1-2000



Außerdem bekommen Vorbesteller der „Schumacher” Deluxe Edition oder der F1® 2020: „F1® Seventy“ Edition zur Feier des siebzigsten Jubiläums der Formel 1® ein exklusives in-game Item-Set. Es wird ebenfalls ein limitiertes F1® 2020 Steelbook bei ausgewählten Einzelhändlern geben.



„Als große Fans der F1® möchten wir uns stetig weiterentwickeln und unsere Spielmodi immer weiter überarbeiten, um dem echten Motorsport so nah wie möglich zu kommen“, so Lee Mather, F1® Game Director bei Codemasters. „Wir haben auch neue Modi hinzugefügt, die es Einsteigern oder Spielern ohne viel Simulations-Erfahrung leichter machen. Zudem ist der Split-Screen-Multiplayer wieder mit dabei. Diese Ergänzungen mindern den Schwierigkeitsgrad und den Zeitaufwand, um richtig durchstarten zu können. Dabei wird das Car-Handling beibehalten, das bei unseren Simulations-Spielern so beliebt ist.”