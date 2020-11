F1-Quali Bahrain 2020: Lewis Hamilton lässt nicht locker

Lewis Hamilton hat sich im Qualifying von Bahrain die Pole-Position vor Valtteri Bottas gesichert - Sebastian Vettel schlägt Leclerc, scheitert aber knapp an Q3

Auch als feststehender Weltmeister lässt Lewis Hamilton nicht locker: Der frischgebackene Champion holt sich auch beim Formel-1-Qualifying in Bahrain die Pole-Position und geht damit am Sonntag vom ersten Startplatz aus ins Rennen.



Auf dem Kurs in Sachir war der Mercedes-Pilot drei Zehntelsekunden schneller als Teamkollege Valtteri Bottas, der mit seinem zweiten Versuch noch Max Verstappen (Red Bull) abfangen konnte. Der Niederländer startet neben Teamkollege Alexander Albon aus der zweiten Startreihe.



Platz fünf ging an Sergio Perez (Racing Point) vor den beiden Renaults von Daniel Ricciardo (6.) und Esteban Ocon (7.). Pierre Gasly (8./AlphaTauri), Lando Norris (9./McLaren) und Daniil Kwjat (10./AlphaTauri) runden die Top 10 ab.



Sebastian Vettel hat den Einzug in Q3 knapp verpasst, konnte aber zumindest einen kleinen Achtungserfolg erzielen und seinen Teamkollegen Charles Leclerc schlagen. Die beiden Ferrari-Piloten wurden Elfter und Zwölfter. Auch für Lance Stroll (13./Racing Point) und George Russell (14./Williams) war bereits in Q2 Schluss.



Carlos Sainz konnte erst gar keine Zeit setzen. Der McLaren-Pilot drehte sich mit einem technischen Defekt am Ende der Zielgerade und kam anschließend nicht mehr vom Fleck. Der Spanier geht morgen somit von Platz 15 ins Rennen.



Keine Überraschung gab es in Q1: Mit den beiden Alfa Romeo von Antonio Giovinazzi (16.) und Kimi Räikkönen (17.), den beiden Haas von Kevin Magnussen (18.) und Romain Grosjean (19.) sowie dem Williams von Nicholas Latifi (20.) blieben die üblichen Kandidaten im ersten Abschnitt hängen.



