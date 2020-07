F1-Qualifying Ungarn 2020: Mercedes auf seinem eigenen Planeten

Mercedes holt im Qualifying von Ungarn eine ungefährdete Pole-Position: Lewis Hamilton Schnellster vor Valtteri Bottas - Beide Ferrari erstmals in Q3

Lewis Hamilton hat sich in überlegener Manier die Pole-Position im Qualifying auf dem Hungaroring gesichert. Mercedes war in Budapest wieder einmal in seiner eigenen Welt - und so auch Hamilton. Der Brite deklassierte die Konkurrenz und holte seine siebte Ungarn-Pole vor Teamkollege Valtteri Bottas.



Der Rest hatte nichts zu melden. Die beiden Racing Points landeren auf den Rängen drei und vier und stehen mit Lance Stroll und Sergio Perez in der zweiten Startreihe - fast eine Sekunde fehlt auf die Spitze.



Sebastian Vettel wurde vor Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc Fünfter, Max Verstappen (Red Bull) lediglich Siebter. Die beiden McLaren von Lando Norris und Carlos Sainz sowie Pierre Gasly (AlphaTauri) runden die Top 10 ab.



Dass beide Williams in Q2 einziehen würden, war die große Überraschung des Qualifyings. Dort war aber für Nicholas Latifi (15.) und George Russell (12.) Schluss. Immerhin konnte Russell noch einen besonderen Erfolg feiern: Er war schneller als Red-Bull-Pilot Alexander Albon, der nur auf Rang 13 landete.



Auch die beiden Renaults von Daniel Ricciardo (11.) und Esteban Ocon (14.) blieben im zweiten Abschnitt hängen.



In Q1 war für alle vier Ferrari-Kundenteams Schluss. Die beiden Haas von Kevin Magnussen und Romain Grosjean wurden nur 16. und 18., noch düsterer sieht es für Alfa Romeo aus, die auf den letzten beiden Plätzen landeten.



