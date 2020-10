Formel 1 Portimao 2020

Formel 1 Portimao 2020: Hamilton holt sich alleinigen Siegrekord

Lewis Hamilton hat sich mit dem 92. Sieg den alleinigen Rekord in der Formel 1 geholt - Nach einer chaotischen ersten Runde hat der WM-Leader alles im Griff

Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Portugal in Portimao gewonnen und sich damit den alleinigen Siegrekord in der Formel 1 gesichert. Der Mercedes-Pilot überstand eine chaotische erste Runde, in der er Teamkollege Valtteri Bottas und Carlos Sainz (McLaren) passieren lassen musste, und gewann den Lauf in der Algarve letztendlich souverän.



Zweiter wurde Bottas, der aufgrund von Reifenproblemen nicht mit Hamilton mithalten konnte, vor Max Verstappen, der am Start mit Sergio Perez (Racing Point) kollidiert war, dafür aber keine Strafe erhalten hatte.



Rang vier ging an Ferraris Charles Leclerc vor Pierre Gasly (5./AlphaTauri) und Carlos Sainz (6.). Sergio Perez konnte sich nach seiner Kollision in der ersten Runde noch bis auf Platz sieben vorarbeiten.



Die letzten Punkte sicherten sich die beiden Renault von Esteban Ocon (8.) und Daniel Ricciardo (9.) sowie Sebastian Vettel (Ferrari), der als Zehnter immerhin noch einen Zähler mitnehmen konnte.



Einziger Ausfall des Tages war Lance Stroll. Der Kanadier war in Kurve 1 mit Lando Norris kollidiert und hatte sein Auto später als Letztplatzierter abgestellt.



Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.