Imola: Mercedes feiert Hamilton-Sieg und WM-Titel

Formel 1 Imola 2020: Mercedes feiert Hamilton-Sieg und WM-Titel

Mercedes hat in Imola die Konstrukteurs-WM gewonnen: Lewis Hamilton gewinnt vor Valtteri Bottas - Max Verstappen mit Reifenschaden auf P2 ausgeschieden

Mercedes hat das Formel-1-Rennen in Imola und damit auch die Konstrukteursmeisterschaft gewonnen. Lewis Hamilton profitierte von einem längeren ersten Stint und einem Virtuellen Safety-Car zur perfekten Zeit und holte sich in der Emilia-Romagna seinen nächsten Saisonsieg vor Valtteri Bottas (Mercedes) und Daniel Ricciardo (Renault).



Großer Verlierer des Rennens war Max Verstappen (Red Bull), der auf Rang zwei liegend einen Reifenschaden erlitt und sich ins Kiesbett drehte. Teamkollege Alexander Albon blieb nach einem Dreher ebenfalls ohne Punkte.



Hamilton lag nach dem Start nur auf Rang drei hinter seinem Teamkollegen und Verstappen, der ihn in der ersten Kurve überholt hatte. Doch während die beiden Piloten vor ihm in die Box fuhren und harte Reifen abholten, blieb Hamilton draußen und drehte auf den Mediums eine schnellste Runde nach der nächsten.



Weil Bottas' Auto durch Trümmerteile beschädigt war, hielt er Verstappen auf, während sich Hamilton einen ausreichenden Vorsprung herausfahren konnte. Zusätzliche Hilfe erhielt er durch das Virtuelle Safety-Car, das durch den Ausfall von Esteban Ocon (Renault) herausgeholt wurde. Dadurch hatte Hamilton nach seinem Stopp bereits fünf Sekunden Vorsprung.



Dahinter konnte Verstappen von mehreren Fehlern Bottas' in Rivazza profitieren und den Finnen nach einem kleinen Ausritt überholen. Doch nach 51 Runden platzte Verstappens rechter Hinterreifen und sorgte für dessen Aus. Das Safety-Car brachte das Feld noch einmal zusammen.



Aus den heißen letzten Runden ging Daniel Ricciardo als Bester hinter den Mercedes hervor. Daniil Kwjat (AlphaTauri) versuchte alles, kam aber "nur" auf Rang vier vor Charles Leclerc (5./Ferrari).



Die weiteren Positionen in den Top 10: Sergio Perez (6./Racing Point), die beiden McLaren von Carlos Sainz (7.) und Lando Norris (8.) sowie die beiden Alfa Romeo von Kimi Räikkönen (9.) und Antonio Giovinazzi (10.). Sebastian Vettel wurde 13.



Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.