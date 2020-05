Toto Wolff zu bestem F1-Teamchef der Geschichte gewählt

"Nie aufhören nach vorne zu schauen"

Große Ehre für Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der Wiener wurde vom Fachmagazin Autosport zum besten Teamchef der Formel-1-Geschichte gewählt.

Dass Toto Wolff in den letzten Jahren vieles richtig gemacht hat, das beweist die eindrucksvolle Zahl an Siegen und Titeln. Entsprechend happy ist der über die nun erfolgte Auszeichnung: "Es ist natürlich schmeichelnd und ehrenvoll, von der Motorsport-Bibel Autosport und den Journalisten des Motorsport Networks zum besten Team Principal der Formel 1 Geschichte gewählt worden zu sein. Noch mehr stolz bin ich, dass ich innerhalb von so großen Namen überhaupt genannt bin. Es freut mich natürlich."



Wer Toto kennt, der weiß aber auch um die Bodenständigkeit und Bescheidenheit, trotz aller Erfolge: "Die Auszeichnung betrifft die Vergangenheit, und nicht die Zukunft. Und ich glaube, einer der Faktoren ist, dass man einfach nie aufhören darf, immer nach vorne zu schauen. Gleichzeitig – wenn ich mir so ansehe – Jean Todt Zweiter und Frank Williams Dritter – dann sind das Leute, die Vorbilder für mich waren, von denen ich gelernt habe. Insofern kann ich nur Danke sagen."



Und er vergisst auch nicht, dem Team zu danken: "Am allerwichtigsten ist, dass ich als Team Principal natürlich vor einem Team stehe, einem Team von sehr vielen kompetenten Mitarbeitern. Deshalb geht diese Auszeichnung an jeden einzelnen Mitarbeiter bei Mercedes, die uns gut aussehen lassen, und kompetent in ihrem jeweiligen Fachbereich unser Team erfolgreich gemacht haben.“