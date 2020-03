Ticker zum Coronavirus: Aktuelle Absagen im int. Motorsport

Aktuelle Absagen und Verschiebungen im int. Motorsport

Immer mehr internationale Motorsport-Events werden abgesagt oder verschoben, wir halten Sie in diesem Ticker auf dem Laufenden!

Die Coronavirus-Epidemie und die damit verbundene Lungenkrankheit CoViD-19 haben die Welt fest im Griff. Viele Länder haben Schutzmaßnahmen ergriffen, um eine Ausbreitung zu verhindern.



Auch der Motorsport ist davon betroffen. Immer mehr Rennveranstaltungen werden abgesagt. Diese Übersicht informiert über aktuelle News und Terminabsagen.



+++ 11. März 2020 +++



F1: Teammitglieder nach Test in Isolation

Im Formel-1-Fahrerlager hat es mindestens drei Verdachtsfälle auf das Coronavirus gegeben. Zwei Mitglieder von Haas und eines von McLaren wurden aufgrund von ersten Symptomen auf das Virus getestet und befinden sich im Hotel in Isolation, bis das Ergebnis da ist. Die Formel 1 hat Autogrammstunden gestrichen und Selfies verboten.



Formel E: Jakarta nächstes Corona-Opfer

Nach Sanya und Rom fällt nun auch das dritte Formel-E-Rennen dem Virus zum Opfer. Wie die Serie mitteilt kann der neue ePrix im indonesischen Jakarta nicht wie geplant am 6. Juni über die Bühne gehen. Um trotzdem genügend Rennen für die Meisterschaft zu haben, kündigt Co-Gründer Alberto Longo Double-Header, Rennen auf permanenten Strecken und Rennen hinter geschlossenen Türen an, sollte es notwendig sein.



Petition gegen Australien-GP

Auf change.org wurde eine Petition ins Leben gerufen, die eine Austragung des Formel-1-Saisonauftakts in Melbourne an diesem Wochenende verhindern soll. Unter dem Titel "Don't bring Coronavirus to Melbourne" macht man sich gegen die Durchführung des Grand Prix stark. Am Mittwochmorgen hatten bereits knapp 8.500 Menschen virtuell unterschrieben.



+++ 10. März 2020 +++



Weitere Absagen im Motorrad-Bereich

Erwischt hat es jetzt auch die Motocross-Weltmeisterschaft, die ihren Lauf in Patagonien (Argentinien) am 21./22. März verschieben muss. Ein neues Datum soll in Kürze verkündet werden. Und auch die Supermoto-WM und -EM ist betroffen: Die beiden ersten Saisonläufe in der Lombardei und in Spanien wurden ans Ende des Kalenders geschoben. In Forcarei soll nun am 6. September gefahren werden, in Castelletto di Branduzzo am 18. Oktober.



24h Le Mans für Motorräder verschoben

Die 24 Stunden von Le Mans für Motorräder - Teil der Motorrad-Langstrecken-WM (FIM EWC) - sind vom ursprünglichen Termin 18./19. April verschoben worden auf 5./6. September. Hingegen stehen die 24 Stunden von Le Mans für Autos weiterhin für 13./14. Juni als Saisonfinale der Langstrecken-WM (FIA WEC) im Kalender.



Coronavirus-Fall im Albert Park

Bei einem 70-jährigen Australier, der am Sonntag eine Veranstaltung im Hotel The Albert Park in Melbourne besucht hat, also unweit der Formel-1-Strecke, wurde das Coronavirus nachgewiesen. Die Mitarbeiter des Hotels befinden sich ebenso in Quarantäne wie der Mann; das Hotel hat für unbestimmte Zeit geschlossen. Der Zeitplan für das Grand-Prix-Wochenende bleibt aber vorerst unberührt.



Rennen zur Ferrari-Challenge in Mugello verschoben

Der Saisonauftakt der Ferrari-Challenge Europa, der eigentlich von 3. bis 5. April in Mugello stattfinden hätte sollen, wurde auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Gleiches gilt für den Prolog der Ferrari-Challenge Großbritannien, der für 17. März in Donington angesetzt war. Für diese Veranstaltung gibt es immerhin einen Ersatztermin: am 17. April in Snetterton.



MotoGP-Rennen in Austin verschoben

Die Königsklasse auf zwei Rädern muss weiter auf ihren Saisonauftakt warten. Nach der Absage von Katar und der Verschiebung von Thailand kann auch der Termin in Austin (5. April) wegen des anhaltenden Coronavirus-Ausbruchs nicht eingehalten werden. Der Grand Prix soll am Jahresende nachgeholt werden. Voraussichtlicher Saisonauftakt ist am 19. April in Argentinien.



Italien verschärft Reisebestimmungen, wird zur Sperrzone

Zum Glück sind Mattia Binotto und der Rest des Ferrari-Teams bereits in Melbourne angekommen, denn es wird immer schwieriger, aus Italien auszureisen. Die Regierung in Rom hat das Ein- und Ausreiseverbot, das zunächst nur für einige Provinzen in Norditalien gegolten hat, am Montag auf das ganze Land ausgeweitet. Ausnahmen zum Beispiel für beruflich bedingte Reisen sind aber weiterhin gestattet.



Formel-1-Fracht kommt im Albert Park an

In unserer Fotogalerie gibt's bereits die ersten Fotos davon, wie die Teams im Paddock in Melbourne ihre Container entladen und die Infrastruktur fürs Wochenende aufbauen. Während der MotoGP etwa in Austin die nächsten Absagen drohen, scheint der Saisonauftakt der Formel 1 planmäßig über die Bühne zu gehen.



Große Sorge um Formel-1-Rennen in Europa

Während inzwischen als gesichert gilt, dass Australien und Bahrain (letzteres zumindest als "Geisterrennen" unter Ausschluss der Öffentlichkeit) stattfinden werden, wackelt Vietnam immer mehr. Die Regierung in Hanoi hat gerade die Visabestimmungen für verschiedene Länder verschärft, darunter auch Deutschland, Italien und Großbritannien. Weit mehr Sorgen machen sich die Formel-1-Chefs aber über die immer rigoroseren Auflagen für Großveranstaltungen in Europa. Stand heute wackeln nämlich die Rennen in Zandvoort (3. Mai), Barcelona (10. Mai) und Monte Carlo (24. Mai) mehr als Melbourne und Manama.



+++ 9. März 2020 +++



VLN kappt Fahrerbesprechung, Rennen findet statt

In Deutschland kann noch Motorsport betrieben werden: Die Nürburgring-Langstrecken-Serie, Nachfolger der VLN-Langstreckenmeisterschaft Nürburgring, wird das erste Rennen am 21. März wie geplant über die Bühne gehen lassen. Allerdings wurde die Fahrerbesprechung abgesagt. Sie findet nun in schriftlicher Form statt.



Nächstes Rennen in Monza abgesagt

Die GT-World-Challenge Europe (vormals unter dem Namen Blancpain-GT-Serie bekannt) hat ihren Saisonauftakt in Monza abgesagt. Das Drei-Stunden-Rennen hätte den Auftakt zur Saison 2020 für Europas GT3-Meisterschaft bedeutet. Der rutscht damit auf Anfang Mai in Brands Hatch mit zwei Sprintrennen. Der Veranstalter SRO hat seinen Kalender am Ende des Jahres umgestellt: Barcelona wird zum Drei-Stunden-Rennen aufgewertet, während Anfang Oktober eine zusätzliche Sprint-Veranstaltung in Imola angesetzt wird.



Formel-1-Auftakt soll mit Zuschauern stattfinden

Anders als in Bahrain soll es in Melbourne am kommenden Wochenende kein Geisterrennen geben. Promoter Andrew Westacott betont gegenüber '1116 SEN', es gebe "keine Chance", dass man den Saisonauftakt ohne Fans austragen werde. Erst am Sonntag fand in Melbourne ein großes Cricket-Event mit mehr als 86.000 Zuschauern in einem Stadion statt. Auch die Formel 1 soll ohne Einschränkungen über die Bühne gehen. Gleichzeitig verspricht man aber auch die "notwendigen Vorsichtsmaßnahmen".



Frankreich: Formel 1, MotoGP, Le Mans und Formel E wackeln

Die Regierung in Paris hat am Sonntag ein Dekret erlassen, wonach Menschenansammlungen und Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern ab sofort untersagt sind. Ausnahmen gibt es nur für öffentliche Verkehrsmittel und politisch relevante Demonstrationen. Davon betroffen sein könnten, wenn sich die Lage nicht rasch bessert, eine ganze Reihe Motorsport-Großevents. Zuerst am 18. April die Formel E in Paris, am 17. Mai die Motorrad-WM in Le Mans, am 30. Mai die 1.000 Kilometer von Le Castellet (Blancpain-Endurance-Serie), am 13./14. Juni die 24 Stunden von Le Mans sowie am 28. Juni der Grand Prix von Frankreich der Formel 1 in Le Castellet.



Fliegen wird zunehmend komplexer

Die Reiserei von Formel-1-Personal und Medienschaffenden wird zunehmend komplex in der Planung. Unser Technik-Experte Giorgio Piola, ein Italiener, darf ohne Bestätigung für die Behörden nicht nach Melbourne fliegen. Wer Melbourne über Doha gebucht hatte, hat ein Problem, weil Katar keine Flüge aus Italien mehr zulässt. Zahlreiche Verbindungen wurden umgebucht. Manchmal so, dass der Rückflug bereits stattfindet, wenn das Rennen noch nicht einmal begonnen hat; manchmal auch so, dass Journalisten noch tagelang ohne Hotelbuchung im Land bleiben müssen. Große Teile der Teams von Ferrari, AlphaTauri und Pirelli sind bereits aus Norditalien in Richtung Melbourne unterwegs. Der Grand Prix von Australien scheint also planmäßig über die Bühne zu gehen.



+++ 8. März 2020 +++



Ferrari macht sich auf die Reise nach Melbourne

Ferrari macht von einer Ausnahmeregelung Gebrauch, die die Regierung in Rom in Bezug auf das strenge Ausreiseverbot aus der Provinz Modena erlassen hat, und reist am Sonntag zum Saisonauftakt der Formel 1 in Melbourne ab. Das Top-Management rund um Teamchef Mattia Binotto steigt planmäßig am Montag in den Flieger.



Bahrain-Grand-Prix als "Geister-Rennen"!

Schweren Herzens hat sich der Veranstalter in Bahrain (effektiv das Königshaus) dazu durchgerungen, den Formel-1-Grand-Prix am 22. März nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Das Rennwochenende findet also statt und wird auch live im TV übertragen. Aber ohne Zuschauer vor Ort. Das wurde am Sonntagmorgen offiziell bekannt gegeben. Bereits am 6. März hatte man den Ticketverkauf gestoppt.



Italien stellt Norden unter Quarantäne

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte erlässt am Samstag ein Dekret, das große Teile Norditaliens unter Quarantäne stellt. Für die betroffenen Gebiete gilt ab sofort ein strenges Ein- und Ausreiseverbot, das mit bis zu drei Monaten Gefängnisstrafe sanktioniert wird. Betroffen sind unter anderem die Provinzen Modena (Ferrari), Lombardei (Pirelli-Verwaltung) und Venezien (Aprilia). Das Formel-1-Team AlphaTauri (Provinz Ravenna) ist Stand 8. März noch nicht betroffen. Internationale Motorsport-Events sollten von dem Dekret aber nicht betroffen sein. Denn für nachgewiesene berufliche Erfordernisse sind Ausnahmen erlaubt.



Motocross-WM-Event in Italien verschoben

Der eigentlich für 4. und 5. April geplante Motocross-WM-Event in Trient in Norditalien muss auf 18. und 19. Juli verschoben werden. Grund dafür ist ein Dekret der italienischen Regierung in Rom, wonach öffentliche Großveranstaltungen im Norden des Landes zumindest bis 3. April verboten sind.



+++ 7. März 2020 +++



MotoGP-Auftakt in Austin wackelt

Nachdem die Rennen in Katar und Thailand abgesagt wurden, sollte die Königsklasse auf zwei Rädern beim Großen Preis der USA am 5. April in ihre Saison starten. Die Gastgeberstadt hat wegen der Bedrohung durch das Coronavirus nun aber den "lokalen Katastrophenzustand" ausgerufen. Eine Entscheidung über den Grand Prix soll bis 15. März fallen.



+++ 6. März 2020 +++



FIA gründet Corona-Krisengruppe

Die FIA hat auf die zunehmende Bedrohung durch das Coronavirus reagiert und eine Krisengruppe ins Leben gerufen. Diese wird sich nun aller zwei Tage treffen, um über die neuesten Entwicklungen zu beratschlagen.



Brawn: "Können nicht alles wegen Corona absagen"

Viele fragen sich, wie viele Formel-1-Rennen nach China noch ausfallen werden. Doch Ross Brawn will nicht einfach aus Übervorsicht alles absagen: "Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen, aber wir können auch nicht einfach alles komplett zusperren", sagt er. Wenn die Welt ihre Schotten dicht macht, hätte das eine noch größere Auswirkung als das Virus selbst. Er geht davon aus, dass die ersten drei Rennen wie geplant stattfinden.



Formel E: Rom ebenfalls verschoben

Nach dem Ausfall von Sanya ist auch der ePrix von Rom auf unbestimmte Zeit verschoben. "Es ist nicht länger möglich, den ePrix am 4. April 2020 auszutragen", teilt die Formel E mit. Es werden weitere Alternativtermine gesucht, während auch andere Rennen der Meisterschaft bedroht sind.



Bahrain stoppt Ticketverkauf

Die Veranstalter des Formel-1-Rennens in Bahrain haben den Ticketverkauf gestoppt. Erst soll die Situation genau geprüft werden, bevor weitere Tickets verkauft werden. Möglicherweise wird die Zuschauerkapazität sogar noch verkleinert, dann würden Ticketinhaber ihr Geld zurückbekommen.



+++ 5. März 2020 +++



DTM-Test ohne Zuschauer

Nach der Entscheidung, den letzten Test vor dem Saisonstart von Monza nach Hockenheim zu verlegen, hat die DTM-Dachgesellschaft ITR bekanntgegeben, vom 16. bis 19. März unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu testen.



24h-Serie verschiebt Auftaktrennen

Die 24h-Langstrecken-Serie hat ihren Rennkalender modifiziert. Die 12 Stunden von Monza in Italien werden nicht wie geplant am 27. und 28. März ausgetragen, sondern am Nachholtermin 10. und 11. Juli 2020 als vierte Saisonstation. Am ursprünglichen Auftaktdatum soll Estoril in Portugal die erste Rennveranstaltung der Serie ausrichten.



ACO: Le Mans findet statt

Laut Automobile Club de l'Ouest (ACO) besteht derzeit keinen Grund, an der Austragung der legendären 24 Stunden von Le Mans zu zweifeln. "Unser Kalender bleibt unverändert", heißt es vom Ausrichter des Langstreckenklassikers. "Wir sind zuversichtlich, dass die 24 Stunden wie geplant am 13. und 14. Juni gefahren werden."



Australien verschärft Einreisebestimmungen

Die australische Regierung hat die Einreisebestimmungen verschärft. Wer 14 Tage vor seiner geplanten Einreise nach Australien aus China, Iran oder Südkorea ausgereist ist, wird nicht ins Land gelassen. Für Reisende aus Italien ist nun eine Befragung direkt nach der Ankunft vorgeschrieben, verbunden mit einer Temperaturmessung.



Formel-1-Auftakt ist "startklar"

Andrew Westacott als Chef der australischen Grand-Prix-Kommission meldet: "Für nächste Woche ist alles startklar." Sprich: Stand jetzt wird der Formel-1-Saisonauftakt wie geplant in Melbourne stattfinden.



MotoGP präsentiert abgeänderten Kalender

Die Motorrad-Weltmeisterschaft hat einen überarbeiteten Terminkalender herausgegeben. Nach der Absage des Auftaktrennens in Katar für die Königsklasse MotoGP und der Verschiebung des Grand Prix von Thailand soll die MotoGP-Saison 2020 nun am 5. April in den USA eröffnet werden. Thailand bekommt für alle WM-Klassen einen Termin im Oktober.



+++ 4. März 2020 +++



RTL verzichtet auf weitere Vor-Ort-Rennen

Der Kölner Privatsender hatte bereits angekündigt, das Rennen von Vietnam aus einem Studio in der Heimat zu senden. Jetzt folgen weitere Rennen: Auch nach Australien und Bahrain wird RTL keine Mitarbeiter senden. Anders das britische Sky-Team: Das wird unverändert von der Strecke berichten. Die Kommentatoren von Sky Deutschland sind ohnehin nie vor Ort.



Kein WTCR-Test im Motorland Aragon

Der Tourenwagen-Weltcup WTCR hat seinen Test vor der Saison in Aragon abgesagt. Eigentlich sollten die Autos vom 24. bis 26. März in Spanien ihre Runden drehen. Ein Ersatztest vor dem Saisonstart in Ungarn soll in Kürze verkündet werden.



+++ 3. März 2020 +++



Brawn: Kein Formel-1-Rennen ohne Ferrari

Formel-1-Sportchef Ross Brawn stellt klar, dass die Grands Prix in Australien, Bahrain und Vietnam nur mit allen Teams, inklusive Ferrari, stattfinden werden: "Wenn einem Team die Einreise in ein Land verwehrt wird, dann können wir kein Rennen fahren. Kein Formel-1-WM-Rennen, nirgendwo, denn das wäre unfair", betont der Brite.



Ferrari verschiebt Pirelli-Test

Am 5. März hätte Ferrari die neuen 18-Zoll-Räder für die Saison 2021 zum zweiten Mal testen sollen, doch aufgrund des Coronavirus wurde der Test in Italien verschoben. Der Test wird so bald wie möglich in Fiorano neu angesetzt.



Vietnam verschärft Einreisebestimmungen

Reisende aus China, Südkorea, Italien und dem Iran werden ab sofort nur noch ins Land gelassen, wenn sie a) eine Erklärung über ihren Gesundheitszustand abgeben und b) sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Bahrain sorgt sich ebenfalls und weist die Teams an, sich über ihre Mitarbeiter zu informieren.



Katar: Auch Superbike-WM fällt aus

Nach der MotoGP-WM erwischt es in Katar auch die Superbike-WM. Die zweite Saisonstation vom 13. bis 15. März 2020 auf dem Losail Circuit wird gestrichen. Einen Ersatztermin wird es aufgrund geplanter Umbaumaßnahmen voraussichtlich nicht geben.



MotoGP arbeitet an Kalenderumbau

MotoGP-Promoter Dorna Sports arbeitet daran, einen Ersatztermin für den Grand Prix von Thailand in Buriram zu finden. Das Rennen könnte nun in den Herbst verschoben werden und den Termin von Aragon am 4. Oktober übernehmen. Gleichzeitig will man Aragon um eine oder zwei Wochen nach vorn ziehen, damit in Spanien unmittelbar nach Misano (Italien) gefahren wird.



+++ 2. März 2020 +++



Moto2/3: Neuer Zeitplan für Katar

Weil die MotoGP-Klasse nicht in Doha fährt, gibt es einen neuen Zeitplan: So ist das Moto3-Rennen für 16:20 Uhr Ortszeit anberaumt. Die Moto2 übernimmt die Startzeit der MotoGP und geht 18:00 Uhr Ortszeit auf die Strecke.



MotoGP-Event in Buriram wird verschoben

Nach der Absage des MotoGP-Saisonauftakts in Katar wird auch der Grand Prix von Thailand nicht wie geplant stattfinden. "Ich behaupte nicht, dass es abgesagt wird. Es wird verschoben, bis die Durchführung möglich ist", kündigt der thailändische Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul an. Wann das Rennen nachgeholt wird, ist offen.



Auftakt der Super Formula fällt aus

Das erste Rennen der japanischen Super Formula in Suzuka wird vorerst abgesagt. Die Formel-Rennserie hätte wie die japanische Superbike-Serie am 5. April in Suzuka starten sollen. Auch der Auftakt der neuen Super-Taikyu-Serie ist betroffen: Diese hätte am 21. und 22. März in Suzuka losgehen sollen.



+++ 1. März 2020 +++



Motorrad-WM 2020 beginnt ohne MotoGP

Beim Grand Prix von Katar fahren am 8. März nur die Klassen Moto2 und Moto3. Hintergrund sind die Reisebeschränkungen für Passagiere aus Italien. In Italien, wo der Coronavirus bereits weite Kreise zieht, sind sechs der elf MotoGP-Teams ansässig: Ducati, Suzuki, Yamaha, Gresini-Aprilia, LCR-Honda und Pramac-Ducati.



+++ 29. Februar 2020 +++



Formel-2-Pilot in Quarantäne

Schlechte Neuigkeiten für Christian Lundgaard: Der dänische Formel-2-Pilot verpasst die Testfahrten in Bahrain, weil er unter Quarantäne steht. Lundgaard war mit Renault in einem Trainingscamp auf Teneriffa, als in seinem Hotel das Virus entdeckt wurde. Weil keiner das Hotel verlassen darf, ist der ART-Pilot dort gefangen. Ex-Formel-1-Pilot Sergei Sirotkin ersetzt ihn.



++ 28. Februar 2020 +++



Genfer Autosalon abgesagt

Auch die Automobilbranche ist vom Virus betroffen. Palexpo SA hat angesichts der Epidemie beschlossen, die Ausgabe 2020 des Genfer Autosalons abzusagen. Eigentlich hätte der Salon vom 5. bis 15. März stattfinden sollen, doch der Schweizer Bundesrat hat entschieden, alle Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern bis zum 15. März zu verbieten.



+++ 27. Februar 2020 +++



DTM verlegt Monza-Test

Weil Italien als einer der größten Krisenherde in Europa gilt, hat die DTM-Dachgesellschaft ITR den in Monza geplanten DTM-Test (16. bis 19. März) kurzerhand nach Hockenheim verlegt. "Die Sicherheit und das Wohlergehen aller Beteiligter stehen an erster Stelle", sagt ITR-Geschäftsführer Marcel Mohaupt. Die Austragung des Rennwochenendes in Monza von 26. bis 28. Juni ist aktuell nicht in Gefahr.



AlphaTauri lässt Mitarbeiter zuhause

"Die Angestellten, die aus den betroffenen Gebieten kommen, sollen zuhause bleiben", bestätigt AlphaTauri-Teamchef Franz Tost angesichts der Corona-Welle in Norditalien. Auch Zulieferer sollen die Fabrik in Faenza nicht betreten. Gäste aus der Region, die beim Test in Barcelona sein sollten, wurden ausgeladen.



Formel-2-Test in Bahrain findet statt

Obwohl 23 Erkrankungen in Bahrain gemeldet wurden, sollen die Formel 2 und die Formel 3 Anfang März in Sachir testen können. Das Land zeigt sich dabei kooperativ mit den Flugbestimmungen, denn das Hitech-Team etwa war vor kurzem noch in Thailand bei der asiatischen Formel 3.



+++ 26. Februar +++



Vietnam-GP wackelt

Nach der Absage eines Badminton-Turniers eine Woche vor dem Grand Prix wackelt das Rennen in Hanoi bedenklich. Das Land hat eine Einreisesperre gegen italienische Staatsbürger verhängt. Derweil gehen die Arbeiten an der Strecke unvermindert weiter.



Testfahrten der International GT-Open abgesagt

Die Wintertestfahrten der International GT-Open, des GT-Cup-Open Europe und der spanischen Euroformula-Serie, die zusammen vom 6. bis 7. März in Barcelona stattfinden sollten, sind gestrichen. Der zweite geplante Test in Le Castellet vom 20. bis 21. März ist aktuell nicht betroffen.



+++ 24. Februar 2020 +++



DTM beobachtet Situation in Italien

Der Vorsaisontest der DTM in Monza wackelt. Weil in der Region das Virus ausgebrochen ist, beobachten die Verantwortlichen die Situation in der Region genau. Noch ist unklar, ob der Test in Norditalien stattfinden kann.



Formel-1-Teams bereit, China-GP nachzuholen

Wann der Formel-1-Grand-Prix in Schanghai nachgeholt werden kann, ist offen. Die Formel-1-Teams sind jedoch bereit, das Rennen irgendwann einzuschieben, wenn es Platz gibt. Fraglich ist jedoch, ob das Virus rechtzeitig im Griff ist. "Wenn es ein Risiko gibt, bin ich dagegen", sagt Haas-Teamchef Günther Steiner.



+++ 23. Februar 2020 +++



McLaren verschärft Sicherheitsmaßnahmen

Das Formel-1-Team hat jedem den Zutritt zu seinen Räumlichkeiten verwehrt, der sich in den vergangenen 14 Tagen in China aufgehalten hat. Dies hält man für vernünftig, um die Mitarbeiter des Rennstalls zu schützen.



+++ 19. Februar 2020 +++



RTL sendet nicht aus Vietnam

Da eine Absage des Vietnam-Grand-Prix noch nicht passiert ist, hat RTL seine eigene Entscheidung getroffen: Der Kölner Privatsender wird das Rennwochenende nicht vor Ort begleiten. "Die komplette Live-Sendung wird nach Köln verlagert", teilt der Sender mit.



+++ 18. Februar 2020 +++



Vietnam hält an Rennen fest

Trotz der jüngsten Entwicklungen im Land will Vietnam das Formel-1-Rennen am 5. April weiterhin austragen. "Das Rennen wird nicht verschoben", betont Tran Trun Hieu, Vize des Tourismusbüros in Hanoi. Die Vorbereitungen auf das Debüt im Formel-1-Kalender schreiten weiter voran.



+++ 13. Februar 2020 +++



Coronavirus bedroht auch Vietnam

Große Fragzeichen über dem ersten Rennen in Hanoi. Mehr als 10.000 Menschen wurden in Siedlungen rund 40 Kilometer außerhalb der Hauptstadt unter Quarantäne gesteckt, weil das Virus dort gefunden wurde. Damit rückt auch eine Absage des Vietnam-GPs immer näher.



+++ 12. Februar 2020 +++



Offiziell: Formel 1 verzichtet auf China-GP

Der für den 19. April angesetzte Große Preis von China ist offiziell verschoben. Die Situation im Land macht eine Austragung unmöglich. Veranstalter Juss Sports Group hat in Absprache mit den chinesischen Behörden um eine Verlegung gebeten. Die Formel 1 hat dieser Anfrage zusammen mit der FIA zugestimmt. Die Suche nach einem Ersatztermin läuft.



Asia-GT-Festival gestrichen

Das Asia-GT-Festival, das vom 13. bis 15. März in Sepang abgehalten werden sollte, ist ersatzlos gestrichen worden. Auch der Auftakt der Chinesischen GT-Meisterschaft wird nicht stattfinden.



+++ 6. Februar 2020 +++



China eventuell am Saisonende

Noch immer bedroht das Coronavirus die Austragung des Großen Preises von China. Die Formel-1-Verantwortlichen beobachten die Situation weiterhin und könnten sich vorstellen, das Rennen am Ende des Jahres auszutragen. Die Frage ist nur, ob überhaupt Platz für das Rennen ist bei 22 Terminen im Jahr. Eine Entscheidung soll in den kommenden zwei Wochen fallen.



+++ 5. Februar 2020 +++



WTCR: Fragezeichen über Ningbo

Das China-Rennen des WTCR in Ningbo wurde um zwei Wochen nach hinten verlegt. Allerdings findet der Event ohnehin erst im September statt. Bis dahin will die Serie die Situation im Auge behalten. Auch über dem Prestigeevent von Macau steht ein großes Fragezeichen.



+++ 4. Februar 2020 +++



Chinesischer Formel-E-Pilot geht auf Nummer sicher

NIO-Pilot Qing-Hua Ma ist zwei Wochen verfrüht zum ePrix nach Mexiko-Stadt gereist. Dies habe er laut dem Team "aus Verantwortung gegenüber der Meisterschaft und den Personen in der Formel E" getan. NIO betont derweil, dass alle Mitarbeiter nach dem Chinesischen Neujahrsfest "gesund und wohlauf" sind.



Formel-1-Teams diskutieren über China-Absage

Am Mittwoch treffen sich die Teams der Formel 1 in der Strategiegruppe und werden auch über die Situation in China sprechen. Derweil kommt aus Russland eine Absage: Man wird seinen Termin im September nicht mit Schanghai tauschen.



+++ 2. Februar 2020 +++



Formel-E-Rennen in Sanya verschoben

Der ePrix in China wird nicht wie geplant über die Bühne gehen. "Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wurde in Abstimmung mit der Hainan Provinz und der Regierung von Sanya gemeinsam mit der FIA die Entscheidung getroffen, nicht am geplanten Termin am 21. März 2020 das Rennen zu fahren", teilt man mit. Offen ist, ob das Rennen nachgeholt werden kann.



+++ 1. Februar 2020 +++



Formel E erwägt Absage des China-Rennens

Die Formel E rüstet sich für eine Absage des ePrix in Sanya. "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Angestellten und aller Teilnehmer ist eine Priorität von höchster Wichtigkeit. Wir beobachten die Situation weiter und möchten zusammen mit der FIA und unseren lokalen Partnern rechtzeitig eine Entscheidung treffen", heißt es seitens der Serie.



+++ 30. Januar 2020 +++



FIA bereit für Corona-Maßnahmen

Der Automobil-Weltverband FIA hat auf die wachsende Verunsicherung ausgelöst durch das Coronavirus reagiert. In einer Stellungnahme betont der Verband, man sei bereit, "jegliche Maßnahmen" zu treffen, um die Motorsport-Gemeinde vor der ausbreitenden Krankheit zu schützen. Eine Durchführung des Grand Prix von China ist weiterhin ungewiss.



+++ 24. Januar 2020 +++



Formel-1-Rennen in Schanghai in Gefahr

Das chinesische Sportministerium soll eine Absage aller Sportevents bis April verkündet haben. Damit würde auch der Große Preis von China in Schanghai in Gefahr geraten. Der vierte Saisonlauf ist für den 19. April geplant. Auch das Formel-E-Rennen in Sanya wäre betroffen, denn das ist bereits für den 21. März angesetzt.



© Motorsport-Total.com