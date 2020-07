Berufsschüler bauen eigenes Drift-Trike

Teamarbeit für einen guten Zweck

Die Abschlussklasse 4PD an der Siegfried-Marcus Berufsschule in Wien hatte eine besondere Idee: Wir bauen ein Drift-Trike! Das fertige Gefährt wurde nun an die Wolfgang Denzel Auto AG übergeben und ist nun im Showroom in Wien-Erdberg zu sehen. Wenn alle Schüler einverstanden sind, soll das Trike versteigert und der Erlös an die Organisation „Licht ins Dunkel“ gespendet werden.

