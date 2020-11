Buch über Wolfgang Stropek erscheint

Unter dem Titel "Rennfahrer Wolfgang Stropek – Benzin fließt in den Adern" kommt rechtzeitig vor Weihnachten das Legendenbuch über den Motorrad- und Sidecar-Rennfahrer, der nicht zuletzt von der Veranstaltung der Rupert Hollaus Gedächtnisrennen bekannt ist, im Thucom-Verlag heraus.



Stropek war österreichischer 500-ccm-Staatsmeister und zweifacher österreichischer Bergmeister und ist einer von nur drei Fahrern weltweit, die sowohl in der Solo- als auch in der Beiwagenweltmeisterschaft Punkte erringen konnten. Das Buch im A4-Format kostet 29,90 Euro,

bestellbar unter Thucom Verlag