CFMOTO 700CL-X Sport vorgestellt

CF Moto CFMOTO 700CL-X Sport vorgestellt | 20.05.2022

Der neue Cafe Racer aus China

Die Ursprünge des chinesischen Unternehmens CFMOTO liegen in der Teilefertigung für Zweiradmotoren, die 1989 startete. In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre wurden bereits komplette Motoren hergestellt und zum Ende des Jahrzehnts begann die Fertigung von Viertaktrollern. Seit 2003 stellt CFMOTO Motorräder her, gefolgt von Quads ein Jahr später. Das neueste Europa-Modell ist die 700CL-X Sport. Der Preis ist heiß. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Cafe Racer beträgt in Österreich 8.699, in Deutschland 7.699 Euro. CFMOTO gewährt zwei Jahre Garantie auf das Bike.