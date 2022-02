CFMOTO launcht die 700CL-X

Groß prangt das X am Tank des neuen Motorrads aus dem chinesischen CFMOTO-Stall: Die 700CL-X steht vor der Tür. Während der Preis für österreichische Kunden auf 8.199 Euro festgelegt wurde, rechnen deutsche Interessenten mit 7.199 Euro und die Schweizer Biker zahlen 8.490 Franken. Unser Bild zeigt die Maschine in Coal Grey, als zweite Lackfarbe wird Twilight Blue in Aussicht gestellt. Die ersten Modelle sollen bald schon in Europa auftauchen.



Was bietet das Neo-Retrobike? Einen 70 PS starken Paralleltwin mit 693 cm3 Hubraum, ein steifes Chassis mit eloxierter Upside-down-Gabel und Zentralfederbein – beide sind vollsta?ndig einstellbar ausgelegt – sowie hochwertige Komponenten von renommierten europa?ischen und asiatischen Zulieferern. Genannt werden KYB, Bosch, Continental, Pirelli, RK und J.Juan.



Zwei Fahrmodi zählen ebenso zur Ausstattung wie eine Geschwindigkeitsregelanlage, eine vollsta?ndig in LED-Technik ausgefu?hrte Beleuchtung mit adaptivem Kurvenlicht und ein rundes LC-Display mit einem Durchmesser von 7,5 Zentimeter. Beim Look hat sich CFMOTO die Unterstützung von einem italienischen Designstudio geholt. Noch in diesem Jahr will der Hersteller aus dem reich der Mitte der Heritage-Version der 700CL-X eine Sportvariante an die Seite stellen.